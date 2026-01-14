‌‏ويتكوف: نعلن اليوم الانتقال من وقف النار في غزة إلى نزع السلاح وإعادة الإعمار

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم (الأربعاء) رسمياً الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وفي تغريدة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي X، صرّح ويتكوف قائلاً: "اليوم، نيابةً عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 بنداً لإنهاء الصراع في غزة، وهي الانتقال من وقف إطلاق النار إلى تسريح القوات، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار"..

أكد المبعوث الخاص أن "المرحلة الثانية تُنشئ حكومة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتبدأ عملية نزع السلاح وإعادة تأهيل غزة بالكامل، ولا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم بالتواجد فيها. وتتوقع الولايات المتحدة من حماس الالتزام الكامل بتعهداتها، بما في ذلك الإعادة الفورية لآخر مختطف قتيل. إن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

من المهم أن نذكر أن المرحلة الأولى قدمت مساعدات إنسانية تاريخية، وحافظت على وقف إطلاق النار، وأعادت جميع الرهائن الأحياء ورفات سبعة وعشرين من أصل ثمانية وعشرين رهينة توفوا. نحن ممتنون جداً لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة الحيوية التي بذلوها والتي مكّنت كل التقدم حتى الآن.