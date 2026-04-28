الخليج يرفع مستوى التنسيق: قمة جدة ترسم ملامح مرحلة جديدة

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، قمة تشاورية استثنائية في مدينة جدة، خُصصت لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتداعياتها على أمن الملاحة والطاقة في المنطقة. ويرى مراقبون أن القمة عكست مستوى متقدماً من التنسيق الخليجي في مواجهة ما تعتبره دول المجلس تهديدات مباشرة لاستقرارها، فيما يذهب محللون إلى أن الاجتماع جاء في لحظة إقليمية حساسة قد تعيد رسم معادلات الأمن في الخليج.

تنسيق خليجي في مواجهة التحديات الإقليمية

ناقش القادة الخليجيون خلال القمة سبل التعامل مع ما تصفه دول المجلس بـ”الاعتداءات المتكررة” المرتبطة بإيران ووكلائها، والتي طالت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية، خصوصاً في قطاعي الطاقة والملاحة البحرية.

كما تطرق الاجتماع إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من اضطرابات في حركة التجارة العالمية، وسط تأكيدات على ضرورة حماية خطوط الإمداد الدولية.

ويرى مراقبون أن التركيز على أمن الممرات البحرية يعكس أولوية خليجية متزايدة تجاه حماية الاقتصاد العالمي المرتبط بالطاقة.

قمة في ظل تصعيد إقليمي غير مسبوق

انعقدت القمة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في سياق إقليمي بالغ التعقيد، تزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما وُصف إعلامياً بـ”حرب الأربعين يوماً” التي انعكست تداعياتها على المنطقة.

ويرى محللون أن دول الخليج تحاول تثبيت موقعها كطرف فاعل في أي تسوية إقليمية محتملة، مع التشديد على أن أي تفاهمات دولية يجب أن تراعي مصالحها الأمنية والاقتصادية.

حضور رفيع يؤكد أهمية الاجتماع

وشهدت القمة حضوراً لافتاً لعدد من القادة، بينهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب ولي عهد الكويت وعدد من وزراء الخارجية في دول المجلس.

ويرى مراقبون أن هذا الحضور يعكس رغبة خليجية في إظهار وحدة الموقف رغم التباينات السياسية المعروفة بين بعض الدول الأعضاء.

موقف خليجي موحد من التهديدات الأمنية

وجدد مجلس التعاون التأكيد على أن الاعتداءات التي تستهدف أي دولة عضو تُعد اعتداءً على المنظومة الخليجية بأكملها، مشدداً على أهمية تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك.

كما أدانت السعودية ودول أخرى ما وصفته بـ”الهجمات الإيرانية”، محذرة من استمرار السياسات التصعيدية وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي.

ويرى محللون أن هذه اللغة تعكس تشدداً متزايداً في الموقف الخليجي تجاه طهران، في مقابل استمرار الدعوات إلى الحلول الدبلوماسية.

ملف مضيق هرمز في صدارة النقاش

احتل أمن الملاحة في مضيق هرمز موقعاً محورياً في النقاشات، باعتباره شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وأكد المندوب السعودي في مجلس الأمن أن حماية الممرات البحرية تمثل “أولوية جماعية”، داعياً إلى تحرك دولي أكثر فاعلية.

ويرى مراقبون أن طرح الملف في هذا المستوى يعكس خشية خليجية من تحول التهديدات البحرية إلى أداة ضغط استراتيجية في الصراع الإقليمي.

إجماع على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف

أجمع القادة على ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك وتنسيق السياسات الخارجية، خاصة في ظل الجهود الدولية الجارية لاحتواء الأزمة، بما في ذلك الوساطات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن القمة “تجسد الموقف الخليجي الموحد”، داعياً إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية.

تأتي قمة جدة في لحظة إقليمية حساسة، وسط تصاعد التوترات وتعدد بؤر الصراع في المنطقة. وبينما تؤكد دول الخليج على خيار التنسيق والوحدة، يرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من إعادة التموضع الإقليمي، في ضوء التطورات المتسارعة بين طهران وخصومها.