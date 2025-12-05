كيف قتل خالد المسعود؟ غارة أميركية تكشف عن جاسوس سوري داخل صفوف داعش

معلومات جديدة تكشف مقتل خالد المسعود في غارة أميركية: كان يعمل جاسوسًا ضد داعش لصالح الحكومة السورية

كشفت معلومات جديدة عن الغارة الأميركية التي استهدفت أحد القياديين في تنظيم داعش في سوريا خلال أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مقتل خالد المسعود، الذي كان يعمل كجاسوس سري لصالح الحكومة السورية الحالية.

وفقًا لمصادر مقربة من أسرة المسعود ومسؤولين سوريين، فقد كان المسعود يتعاون مع فصائل مسلحة بقيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع منذ سنوات، قبل أن يعمل لصالح الحكومة السورية بعد سقوط بشار الأسد. وتبيّن أن المسعود كان يتسلل إلى صفوف داعش في المناطق الصحراوية في البادية السورية لجمع معلومات استخباراتية حول تحركات التنظيم.

الغارة والظروف المحيطة بها

فيما يتعلق بالغارة التي استهدفته في 19 أكتوبر، لم يُعلق أي من المسؤولين الأميركيين أو السوريين على الحادث، ما يشير إلى رغبة الطرفين في تجنب أي تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، رأى وسيم نصر، الباحث الأمني في مركز صوفان، أن مقتل المسعود يمكن أن يشكّل انتكاسة كبيرة في الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش في سوريا، خاصة أن المسعود كان مصدرًا مهمًا للمعلومات الاستخباراتية حول أنشطة التنظيم في البادية.

التنسيق بين التحالف الدولي ودمشق

وقال نصر إنه من المرجح أن تكون الغارة التي استهدفت المسعود نتيجة لانعدام التنسيق بين التحالف الدولي ضد داعش ودمشق، وهو ما قد يؤثر على التعاون المستقبلي بين الطرفين في الحرب ضد التنظيم.

زيارة الشرع لواشنطن

يُذكر أنه بعد أسابيع من الغارة، زار أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي لسوريا، واشنطن، حيث أعلن عن انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد داعش. ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول تأثير الحادث على تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، خاصة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تحيط بالمنطقة.