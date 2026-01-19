نتنياهو : "لدينا خلاف مع ترامب، لكن لن يكون هناك جنود قطريون أو أتراك في القطاع"

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) في جلسة مناقشة "التوقيعات الأربعين" في الكنيست، حول موضوع "فشل الحكومة المستمر في القضاء على العنف والجريمة". وصرح رئيس الوزراء قائلاً: "لدي رؤية شاملة لمنطقة النقب بأكملها، ونحن نعمل على تنفيذها بشكل منهجي". وأضاف: "إن المنظمات الإجرامية هي منظمات إرهابية بكل المقاييس، وسنشن حرباً شاملة ضدها. وسنسن قانوناً يُصنف المجرمين كمجرمين أمنيين".

بالإضافة إلى ذلك، اتهم نتنياهو المستشارين القانونيين بـفرض "قيود وحواجز" تحول دون تحقيق رؤيته للنقب: "سنزيل القيود عن سلطة أراضي إسرائيل"، قال. "سنجري ثورة في النقب. مع المستشارين القانونيين الذين يعيقون كل شيء، لا يمكنك فتح أي شيء هناك، ولا يمكنك فعل أي شيء بسبب البيروقراطية".

وقد تطرق أيضًا إلى التوتر مع إيران وأوضح: "إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا، فسوف نرد بقوة لم تعرفها من قبل". وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث في إيران، لكن أياً يكن، فهي لن تعود لما كانت عليه".

عن المرحلة الثانية في غزة قال: "المرحلة الثانية تعني شيئًا واحدًا بسيطًا، سيتم تجريد حماس من سلاحها وغزة ستصبح منزوعة السلاح، بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة". بالإضافة إلى ذلك أوضح أن "جنود قطريين وأتراك لن يطأوا غزة"، في إشارة إلى الخلاف حول خطة ترامب للجنة السلام في القطاع. وأضاف: "لدينا خلاف مع ترامب... يمكن التوصل إلى تفاهمات، هذا لن يضر بالعلاقات".

بعد ذلك، رئيس المعارضة يائير لابيد رد على نتنياهو في خطابه: "الرئيس ترامب نشر، وعلى مسؤوليتك، تشكيلة 'اللجنة الإدارية' لغزة. مضيفو حماس في إسطنبول والدوحة، الشركاء الأيديولوجيون لحماس، دُعوا لإدارة غزة. منذ ذلك الخطاب، الرئيس ترامب نشر أيضاً تشكيلة لجنة التكنوقراط التي من المفترض أن تدير الحياة اليومية في غزة. أعلم أنكم تحاولون التعتيم على ذلك، ولكن الجهة المهيمنة في اللجنة هي السلطة الفلسطينية".

"هناك احتمالان"، أضاف لابيد، "إما أنك وافقت من وراء ظهرنا أن تكون تركيا، قطر والسلطة الفلسطينية في غزة، أو أن ترامب لا يحسب لك أي حساب. ترامب فهم آلية عملك. فهم أنك في سنة انتخابية وأنك تخشى الخسارة، فإذا تلقيت دعوة لحفل، مع بعض الكلمات الجميلة وعناق كبير أمام الكاميرات، يمكنه أن يجعلك تتنازل عن أهم المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

تطرق لابيد خلال النقاش إلى الانتخابات التي ستجري هذا العام. وقال ردًا على سؤال حول بديل نتنياهو: "من سيخلفه؟ من يمكن الوثوق به. من في فترته لم يُقتل أكبر عدد من اليهود منذ الهولوكوست".