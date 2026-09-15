مصدر أمني: التعاون مع السعودية "يُعيد فتح المسار لتوسيع اتفاقيات إبراهيم"

أفاد مصدر أمني مساء اليوم (الثلاثاء) لـ i24NEWS أن التعاون مع السعودية "يفتح من جديد المسار لتوسيع اتفاقيات إبراهيم"

"التصعيد الأخير يثبت فعلياً أن تحالف الحماية الذي قدمه أردوغان لا يساوي الورقة التي كُتب عليها"، وأضاف: "أردوغان منح إسرائيل فرصة ذهبية لتوضيح للسعوديين من الأفضل لهم أن يتحالفوا معه. لإسرائيل شراكة في المصالح مع السعودية... طلبتم مساعدة وإسرائيل عرفت كيف تساعد. اعرفوا من هم أصدقاؤكم."

الرسالة الإسرائيلية إلى السعوديين هي أنهم بحاجة إلى معرفة أي طرف يختارون في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. هذا أمر حاسم بشكل خاص عندما يتبين أن تحالف الدفاع مع أردوغان لا يساوي شيئاً. ووفقاً للمصدر، "السعوديون الآن يعيدون حساب المسار".

في وقت سابق، أفاد مصدر إقليمي لـi24NEWS أن إسرائيل تجري محادثات مع السعودية، وتزودها بمعلومات حول أنشطة الحوثيين.

"إسرائيل والسعودية تجريان حوارًا، عبر القيادة المركزية الأمريكية، بهدف تقديم دعم استخباراتي للسعوديين ضد الحوثيين"، قال المصدر. نذكّر أيضًا أنه في الأيام الأخيرة زار قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي ومسؤولين آخرين. مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات قال لنا حينها: "كانت هناك مناقشات جيدة".