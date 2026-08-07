عقب تصريحات مسؤول أمريكي أمس الخميس حول الضغوط الأمريكية على إسرائيل لتخفيف ردها على انتهاكات حزب الله، ونفي إسرائيل لهذه الضغوط، صرّح مصدر أمني إسرائيلي لقناة i24NEWS: "لم نُكمل بعدُ تحقيقنا في الحادث، وبالتالي لم يكتمل الردّ النهائي". يأتي ذلك في الوقت الذي اختُتمت الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في روما.

وأفاد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS أن "فريق التفاوض أوضح أن المناطق التجريبية لن تُوسّع قبل أن تُقيّم إسرائيل أداء المناطق القائمة" وأضاف"هذا التقييم لم يبدأ بعد، لأن معايير التنفيذ ومؤشرات النجاح لم تُتفق عليها إلا خلال الجولة الأخيرة من المحادثات".

وأشارت تقارير لبنانية إلى إحراز تقدّم، لكن مصادر إسرائيلية تُفيد بأن المناقشات حول هذه المسألة لا تزال في مراحلها الأولية. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وأن أي دولة يتم اختيارها للقيام بدور المراقبة يجب ألا تكون دولة تعمل ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية".