إيران تصعّد في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات من 5 دول عربية

أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في تصريحات نقلتها صحيفة “رأي اليوم”، بأن البعثة الإيرانية بدأت بتقديم وثائق ومذكرات إلى لجنة الشكاوى التابعة للأمم المتحدة، تتضمن مطالبات بتعويضات مالية من خمس دول عربية، على خلفية أضرار تقول طهران إنها نجمت عن استخدام أراضي تلك الدول في عمليات استهدفت إيران.

وبحسب المصادر، فقد أودع المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة شكاوى رسمية يطالب فيها بتعويضات عن خسائر بشرية ومادية لحقت بإيران، في خطوة تأتي ضمن مسار قانوني ودبلوماسي تصفه طهران بأنه يستند إلى “أحكام القانون الدولي”.

وتشير المعلومات إلى أن التحرك الإيراني جاء في سياق رد قانوني على شكاوى سابقة قدمتها كل من البحرين والإمارات، طالبتا فيها بتعويضات على خلفية هجمات صاروخية نسبت إلى إيران.

وفي هذا السياق، استعان الوفد الإيراني بمكتب استشاري قانوني متخصص في نيويورك، حيث يجري إعداد ملف متكامل من الوثائق والبيانات والأدلة، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة داخل الأمم المتحدة قبل الانتقال إلى مراحل التقاضي الرسمي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الدول العربية المعنية أو من الأمم المتحدة بشأن هذه التطورات، فيما يُتوقع أن يفتح هذا الملف بابًا جديدًا من التجاذبات القانونية والدبلوماسية داخل المنظمة الدولية.