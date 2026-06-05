إسرائيل: مئات من الحريديم يتظاهرون في بيت شيمش وأمام مركز للشرطة في القدس

تظاهر مئات من الحريديم، مساء اليوم الجمعة، في بيت شيمش وأمام مركز شرطة القدس، على خلفية تمديد احتجاز المشتبه بهم في أعمال الشغب التي اندلعت أمام منزل القاضي الأعلى نوعام سولبرغ. حاول المتظاهرون الحريديم اقتحام المركز، لكن الشرطة تصدت لهم.

وأشارت الشرطة إلى أن مثيري الشغب في القدس حاولوا الاقتراب من مركز الشرطة في المجمع الروسي، حيث تصدت لهم الشرطة بالقوة، ولا تزال عملية تفريقهم مستمرة باستخدام القوة. وفي بيت شيمش، رشق مثيرو الشغب الشرطة بالحجارة وأشياء أخرى، التي بدورها تستخدم القوة والوسائل لتفريقهم.