قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "بيحاد"، نفتالي بينيت:"أنا ملتزم بثورة من أجل من يؤدون الخدمة، أنا ملتزم تجاه جنودنا وجنود الاحتياط - الذين يصرخون طلباً للعون، لكنهم لا يجدون مجيباً، أنا ملتزم باستبدال حكومة السابع من أكتوبر، أنا ملتزم بتشكيل - بالتعاون مع شركائنا - ’حكومة إصلاح بقيادة غادي آيزنكوت".

وشدد بينت على أنه"ملتزم بضمان ألا يكون نتنياهو رئيس الوزراء القادم لدولة إسرائيل؛ ولن ينضم حزبي إليه أو إلى كتلته تحت أي ظرف من الظروف". وأورد بينت مبادئ الحكومة التي يسعى لتشكيلها بالتعاون مع شركائه بقيادة غادي آيزنكوت في تسع نقط: في يومها الأول، ستشكل الحكومة لجنة تحقيق رسمية حول مذبحة السابع من أكتوبر. سنفرض حداً أقصى لفترة ولاية رئيس الوزراء، بحيث لا تتجاوز ثماني سنوات. سننفذ ’ثورة من أجل من يؤدون الخدمة‘.سنوسع قاعدة المجندين، ونعزز مكانة من يؤدون الخدمة وعائلاتهم، ونعيد ترتيب أولويات الدولة بحيث يتم توجيه الحوافز الاقتصادية من المتهربين من الخدمة العسكرية إلى أولئك الذين يؤدونها. سننقل البلاد من حالة الفوضى إلى حكمٍ كفؤ، وسننقذ إسرائيل من مسار الاصطدام المباشر الذي تندفع نحوه حالياً. أؤمن بأن البديل الأمثل لتحقيق كل هذا هو تشكيل حكومة وحدة صهيونية بقيادة آيزنكوت.إذا كان بإمكان إليشا مادان ويووناتان شاليف القتال جنباً إلى جنب في غزة، فبالتأكيد يمكنهما الجلوس جنباً إلى جنب في الحكومة".

وتايع "أدرك أن مجرد إجراء هذه المحادثات يثير انتقادات. أنا أحترم تلك الانتقادات، لكنني على قناعة بأن هذا هو المسار الأفضل لدولة إسرائيل، وهو السبيل الوحيد لتحقيق ’ثورة من أجل من يؤدون الخدمة، وعلينا ألا ندخر جهداً في مساعينا لتشكيل حكومة وحدة صهيونية بقيادة آيزنكوت"، واضاف"أنا لست ساذجاً،إن الارتياب تجاه نتنياهو مبرر؛ فقد دأب نتنياهو لسنوات على خداع شركائه والعمل ضدهم. ولهذا السبب تحديداً، سيكون آيزنكوت هو من يتولى الدفة في هذا السيناريو.

ومن خلال المبادرة التي طرحها بينت، سيكتشف - على حد تعبيره- سريعاً ما إذا كان حزب الليكود يسعى حقاً إلى تحقيق الوحدة، أم أنه يحاول فقط إهدار الأيام التسعة والعشرين المتبقية من التفويض الممنوح لغادي".