لماذا قررت إسرائيل وقف شراء الأسلحة من فرنسا؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرنسا منعت مرور طائرات حربية أمريكية تحمل أسلحة مخصصة للحرب ضد إيران عبر أجوائها في طريقها إلى إسرائيل، وهو ما أثار غضبًا شديدًا في إسرائيل. وأكدت مصادر إسرائيلية لموقع القناة الثانية أن الأسلحة الممنوعة كانت حيوية لاستخدام الجيش الإسرائيلي في العمليات ضد إيران.

أثار القرار غضبا عارما لدى إسرائيل وعلى ضوء ذلك ،قررت وزارة الأمن الإسرائيلية وقف جميع عمليات الشراء العسكري من فرنسا، بما في ذلك عبور الأجواء الفرنسية، والبحث عن بدائل لضمان استمرار تزويد الجيش بالذخائر والمعدات الضرورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات الفرنسية التي اعتبرتها إسرائيل معادية، منها منع مشاركة مسؤولين إسرائيليين في معارض ومؤتمرات عسكرية على أراضي فرنسا، ودعم الدعوات الأممية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل.

وزارة الأمن الإسرائيلية أكدت أن إسرائيل ستواصل تأمين أسلحتها وحليفتها الولايات المتحدة تعمل على توفير البدائل لضمان استمرارية العمليات العسكرية ضد إيران