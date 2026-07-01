تشير تقارير إعلامية إلى تصاعد ملحوظ في مستوى التوتر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تباينات في المواقف بشأن التطورات الإقليمية والحرب المرتبطة بإيران، وسط حديث عن مراجعة أمريكية لتموضعها العسكري في المنطقة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تقليص وجودها العسكري داخل السعودية، في خطوة لا تزال – وفق التقرير – في مراحل النقاش الأولية ولم تتحول بعد إلى قرار رسمي، لكنها تعكس مراجعات أوسع للانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن الخلافات بين الجانبين تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بسبب اختلاف الرؤى بشأن آليات التعامل مع الأزمة الإقليمية، إذ فضّلت السعودية، وفق الصحيفة، مسارات دبلوماسية وتفاهمات سياسية لتخفيف التوترات، في حين اتجهت واشنطن إلى خيارات أكثر ارتباطًا بالتحركات العسكرية والأمنية.

وأشار التقرير إلى أن الخلافات امتدت أيضًا إلى ملفات تتعلق باستخدام القواعد العسكرية والترتيبات الأمنية في المنطقة، وهي ملفات تُعد من الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين منذ عقود.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وسعوديين لاحتواء التباينات ومنع تحولها إلى أزمة أوسع قد تؤثر في ملفات التعاون الدفاعي والأمني بين الطرفين.

وفي الجانب الدبلوماسي، تحدث التقرير عن مؤشرات اعتبرها مراقبون دليلاً على وجود فتور في بعض جوانب العلاقات السياسية، رغم استمرار التنسيق بين الجانبين في ملفات متعددة تتعلق بالأمن الإقليمي والطاقة والاستقرار الاقتصادي.

ورغم الحديث عن تباينات متزايدة، يرى مراقبون أن العلاقات الأمريكية السعودية لا تزال تمثل عنصرًا رئيسيًا في التوازنات الإقليمية، وأن أي تغييرات محتملة في طبيعة التعاون العسكري أو الأمني قد تحمل انعكاسات تتجاوز حدود البلدين لتشمل المشهد الإقليمي الأوسع.