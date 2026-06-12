ترامب:"تصريحات الخارجية الإيراني بشأن الاتفاق بين واشنطن وطهران إيجابية جداً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران إيجابية جداً"، مشيرا إلى أن "إيران قدمت، اعتذاراً بشكل خاص عن نشر معلومات غير الصحيحة حول مضامين الاتفاق"، في أحدث مؤشر على اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم، رغم استمرار التباين بشأن بعض تفاصيله.

وذكر موقع "أكسيوس" أن" تصريحات عراقجي تمثل الإشارة الأكثر إيجابية الصادرة من طهران حتى الآن بشأن فرص التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة"، معتبراً أنها تعكس مسعى إيرانياً لتعزيز فرص إنجاز الاتفاق ومنع تعثره، في ظل تباين متزايد بين الأطراف حول رواية تفاصيله ومضامينه. وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن "مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد لم تكن أقرب من أي وقت مضى"، داعياً وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمحتواها إلى حين الانتهاء من صياغتها النهائية.

وأعاد ترمب نشر منشور عراقجي على منصة "تروث سوشال" بعد وقت قصير من صدوره. ورغم تضارب بشأن موقف طهران النهائي، بدأت الولايات المتحدة استعداداتها لتوقيع "مذكرة التفاهم" الرامية لإنهاء حرب إيران، في جنيف، خلال أيام.

ونقل "أكسيوس" عن ترمب قوله، في اتصال هاتفي قصير، إنه يعتبر منشور عراقجي "إيجابياً جداً".جاء ذلك بعد ساعات من انتقاد الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشيال" تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية بشأن مضمون الاتفاق المرتقب.

وقال ترامب لـ"أكسيوس" إنه طالب بتوضيح علني بشأن التقارير التي تحدثت عن حصول إيران على مليارات الدولارات من الأصول المجمدة فور توقيع الاتفاق. لكنه أشار إلى أن إيران قدمت "اعتذاراً بشكل خاص عن نشر معلومات غير صحيحة"، فيما لفت "أكسيوس" إلى أنه ليس من الواضح كيف تم إيصال أي رسالة من هذا النوع.