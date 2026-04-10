مصدرلـ i24NEWS: إسرائيل تتعرض لضغوط أمريكية لتقليص حجم هجومها على لبنان

في ظل الضغوط الإيرانية قبيل المفاوضات مع الولايات المتحدة، وعقب المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء المنصرم، علمت i24NEWS بأن "إسرائيل، في حين تواصل عملياتها ضد حزب الله في مناطق واسعة من لبنان، إلا أنها تمتنع، بناءً على طلب الأمريكيين، عن شنّ ضربات في بيروت والضاحية".

وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لـ i24NEWS ، اليوم الجمعة قائلاً: "نحن نضرب حزب الله بقوة". ووفقاً لمصدر مطلع على التفاصيل، فإنه "من غير المتوقع أن تشن إسرائيل ضربات استباقية في بيروت أو الضاحية، إلا في حالات الضرورة العملياتية، مثل الحصول على معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول الاستعدادات لإطلاق نار بعيد المدى أو نقل أسلحة إلى مناطق أخرى".

وفي مثل هذه الحالات، سيكون بإمكان إسرائيل العمل بالتنسيق مع الأمريكيين، على غرار آلية وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.