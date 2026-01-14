على خلفية التوتر مع إيران: طائرة جناح صهيون تغادر إسرائيل

على خلفية التوتر مع إيران، أظهر موقع فلايت رادار اليوم (الأربعاء) أن طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية أقلعت من قاعدة نفاتيم، غادرت إسرائيل وهبطت في كريت. مع ذلك، رد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية: "جناح صهيون ينفذ رحلة تدريبية روتينية مخطط لها مسبقاً ضمن برنامج الصيانة السنوي للطائرة".

إقلاع الطائرة جاء بالتوازي مع تقرير لوكالة رويترز يفيد بأن جزءاً من القوة العاملة في أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، الواقعة في قطر، طُلب منه الإخلاء. في وقت سابق، أفاد "واشنطن بوست" أن ترامب تلقى الأسبوع الماضي إحاطة حول خيارات عسكرية وسيناريوهات متنوعة أخرى في إيران، وذلك وفقاً لمسؤول أمريكي سابق مطلع على الأمر.

تشمل السيناريوهات هجمات سيبرانية على البنى التحتية الحكومية الإيرانية، وخطوات للتعامل مع حجب الاتصالات عن المتظاهرين من قبل إيران، وشن هجمات على أهداف مرتبطة بأجهزة الأمن القمعية في البلاد. كل ذلك في الوقت الذي حثت فيه وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن.

الاحتجاجات في إيران وصلت إلى يومها السابع عشر، والفظائع بدأت للتو في الانكشاف. شهادات صادمة واردة من طهران تكشف عن قمع من قبل النظام الذي ذبح آلاف المواطنين، حيث اعترف مصدر رسمي في الجهاز الصحي بأن هناك على الأقل 3,000 قتيل.

رئيس الولايات المتحدة ترامب يواصل إطلاق تلميحات واضحة حول هجوم محتمل قريب، واقترح على المواطنين الأمريكيين مغادرة البلاد. حسبما أفادت رويترز، طُلب من بعض أفراد القوة البشرية في القاعدة الأمريكية الكبرى في قطر إخلاء الموقع.

مصدر غربي: نظام آية الله في إيران ليس مهددًا بالانهيار الفوري رغم الاحتجاجات

وعلى صعيد متصل ، صرح مصدر غربي لوكالة رويترز إن نظام آية الله في إيران لا يبدو مهددًا بالانهيار الفوري على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد. وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن الإيرانية لا تزال تعمل على حفظ النظام، مشيرًا إلى أن قمع الاحتجاجات العنيفة ساهم في إعادة قدر من الهدوء إلى الشارع الإيراني.

وأضاف المصدر أن السلطات الإيرانية تكبدت أضرارًا نتيجة الاحتجاجات، لكنها تمكنت من السيطرة جزئيًا على الوضع، مع الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.