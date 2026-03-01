قُتل تسعة إسرائيليين وأصيب نحو 22 آخرين، اليوم الأحد، إثر سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى سكني في مدينة بيت شيمش وسط إسرائيل، وفق ما أفادت به مصادر طبية وأمنية.

فرق الإطفاء والإنقاذ من منطقة القدس تعمل في هذه اللحظات تحت أنقاض المبنى المنهار.

وأشارت فرق الإسعاف إلى أن أربعة من المصابين في حالة حرجة، فيما وُصفت حالة اثنين بالخطيرة، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، بينما تراوحت إصابات الآخرين بين طفيفة ومتوسطة. وتم نقل معظم الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وفي بيان أولي، قدّرت جهات أمنية إسرائيلية أن الصاروخ أُطلق من إيران، مرجّحة أن عملية اعتراضه لم تنجح. وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وأكد الجيش أن قوات من قيادة الجبهة الداخلية وفرق طبية وطواقم إنقاذ تعمل في الموقع، إلى جانب مروحية لإجلاء المصابين، فيما توجه قائد الجبهة الداخلية إلى مكان الحادث لمتابعة التطورات.

من جانبه، قال المسعف في نجمة داود الحمراء، يوسف لاوفر، إن طواقم الإسعاف تلقت بلاغًا عن سقوط صاروخ أدى إلى دمار في عدة مبانٍ، مضيفًا: "عند وصولنا، لاحظنا دمارًا واسعًا وبدأنا بتقديم العلاج لعدد من المصابين، بينهم طفلة في حالة خطيرة، فيما تواصل الفرق عمليات البحث عن مصابين آخرين".

ودعت السلطات السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتوجه إلى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.