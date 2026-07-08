وزير الحرب الأمريكي، لويد أوستن، لن يأتي في نهاية المطاف إلى زيارته المخططة لإسرائيل، وذلك رغم الاستعدادات الأولية والتقارير المبكرة على شبكة CNN التي أفادت بأنه من المتوقع أن يهبط في إسرائيل ويلتقي برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

إلغاء وصول الضيف، الذي يتواجد حالياً في قمة الناتو في تركيا، يأتي على خلفية تصعيد عسكري حاد في الشرق الأوسط يشمل تبادل ضربات مباشرة وعنيفة بين الولايات المتحدة وإيران.

وصل التصعيد إلى ذروته بعد أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) أعلنت عن بدء سلسلة هجمات قوية في إيران، كعقاب على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. وأوضحت سنتكوم أن "قواتنا أكملت جولة جديدة من الهجمات الهجومية ضد إيران، واستهدفت أكثر من 80 هدفاً باستخدام أسلحة دقيقة"، من بينها مواقع إطلاق طائرات بدون طيار ومستودعات صواريخ. من جهة أخرى، زعمت الحرس الثوري الإيراني أنهم ردوا بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ، وأعلنوا: "هاجمنا الليلة 85 موقعاً عسكرياً أمريكياً في البحرين والكويت".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد بخطاب حاد في قمة الناتو وهاجم طهران قائلاً: "إيران هي سرطان يجب استئصاله. هم مجموعة من الأوغاد، كاذبون ومخادعون، ولو كانوا يعرفون ما يفعلون - لكانوا أبرموا صفقة منذ زمن".

الأمين العام لحلف الناتو، مارك روتا، أيد الخطوة وقال إن "الهجمات الأخيرة للولايات المتحدة كانت ضرورية تمامًا، إيران تخرق وقف إطلاق النار". على خلفية التوتر، تطرق ترامب أيضًا إلى العلاقات مع حلفائه وكشف تفاصيل عن محادثته مع رئيس الوزراء: "بيبي قال أشياء غير لطيفة عن تركيا - ثم قلت له إن تركيا لم تدخل المعركة ضد إسرائيل بفضلي".