الرهينة الإسرائيلي السابق لدى حماس إيلي شرابي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

التقى الرهينة الإسرائيلي السابق لدى حماس إيلي شرابي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 10 داونينج ستريت صباح اليوم الجمعة، وفقًا لبيان صدر نيابة عنه، وطلب من الزعيم البريطاني مواصلة العمل لإطلاق سراح الرهائن الـ59 المتبقين، الأحياء والأموات، بمن فيهم شقيقه.

ورغم أنه ليس مواطنا بريطانيا، شكر شرابي ستارمر "على مسؤولية المملكة المتحدة تجاهه باعتباره رهينة له علاقات وثيقة مع بريطانيا، وعلى العمل لأكثر من عام لتأمين إطلاق سراحه"، وأبلغ ستارمر شرابي أنه قرأ نص مقابلة أجراها مؤخرًا في إسرائيل وأنها "أثرت فيه بشدة".

وقال ستارمر لشرابي، الذي فقد 40% من وزنه في الأسر ولم يعلم بمصير عائلته إلا عند عودته إلى إسرائيل: "اللاإنسانية هي كلمة تُستخدم في كثير من الأحيان، لكن تجربتك تبرر هذا المصطلح". ووعد رئيس الوزراء بأن الحكومة البريطانية سوف تفعل "كل ما هو ممكن" و"تضاعف جهودها" لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وسلّم شرابي ستارمر رسالة ونسخة مؤطرة من رسم كاريكاتوري نُشر في صحيفة التايمز يظهر ناجين من الهولوكوست في معسكر اعتقال نازي مع تعليق "لن يحدث مرة أخرى"، إلى جانب رسم توضيحي لإطلاق سراحه الشهر الماضي مع تعليق "مرة أخرى". وكان قد قدم نسخة من نفس الصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم اختطاف شرابي (53 عاما) من منزله في كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتم إطلاق سراحه من أسر حماس في 8 فبراير/شباط. وقُتلت زوجته ليان، وهي مواطنة بريطانية، وابنتاه المراهقتان نويا وياهيل في الهجوم الذي شنته حماس. وذكرت التقارير أن شقيقه يوسي، الذي اختطف أيضًا، قُتل في غارة إسرائيلية على غزة. ولا تزال رفاته محتجزة لدى حماس