بعد 20 عامًا: تُكشف الوثائق السرية للعملية من حرب لبنان الثانية

بمناسبة مرور 20 عامًا على حرب لبنان الثانية، تكشف هذا الصباح (الأحد) وثائق من بداية المعركة، من بينها أمر العملية "جزاء ملائم" وبيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي نُشر خلال القتال حول توسيع المناورة البرية في لبنان.

من أمر العملية يتبين أنه تم تحديد سلسلة من الأهداف للقوات، من بينها ضرب البنية التحتية التابعة لحزب الله، استهداف المسلحين والنشطاء المشاركين في القتال، السيطرة على مناطق لأغراض أمنية، وإحباط القدرات العملياتية للتنظيم.

كُشف أيضًا عن بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي من 12 أغسطس 2006، جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتوسيع عملياته البرية باتجاه نهر الليطاني. ووفق البيان، كان هدف هذه الخطوة هو تقليص إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتعميق الضربة لتنظيم حزب الله.

اندلعت حرب لبنان الثانية في 12 يوليو 2006 عقب هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية، حيث اختطف خلاله جنديان من الجيش الإسرائيلي، الرقيب أول إهود (أودي) غولדוيسر والرقيب أول إلداد ريجف. استمرت الحرب 34 يوماً وانتهت في 14 أغسطس 2006 مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.