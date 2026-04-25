تقرير: يخت فاخر مرتبط بأحد أثرياء روسيا الخاضعين للعقوبات يعبر مضيق هرمز

أفادت تقارير، نقلاً عن بيانات تتبع، أن يختًا فاخرًا يُعتقد أنه مملوك لأحد أثرى أثرياء روسيا عبر مضيق هرمز، اليوم السبت.وانطلق اليخت "نورد"، الذي يبلغ طوله 142 مترًا ويُعتقد أنه من أكبر اليخوت في العالم، من مدينة دبي الإماراتية يوم الجمعة قبل أن يبحر عبر الممر المائي، وفقًا لبيانات من شركة "مارين ترافيك" المتخصصة في معلومات الملاحة البحرية. وتشير البيانات إلى أنه متجه إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان.

مالك اليخت "نورد" هو أليكسي مورداشوف، المساهم الأكبر والرئيس التنفيذي لشركة "سيفيرستال"، عملاق صناعة الصلب والتعدين الروسي. أفادت التقارير أن اليخت سلك مساراً يمر بجزيرة لارك الإيرانية، وهو مسار يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه للسيطرة على مضيق ملقا.

وقد أغلقت إيران مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وسط الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة، في حين أمر الرئيس دونالد ترامب بحظر صادرات النفط الإيرانية.

وقد فُرضت عقوبات على مورداشوف، الذي يُعتقد أن له علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قِبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.