في وقت تواصل فيه إسرائيل التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، تتسع رقعة التوتر الإقليمي مع انتقال الهجمات الإيرانية إلى دول الخليج، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المواجهة الحالية تتجه نحو صراع أوسع يتجاوز الساحة الإسرائيلية الإيرانية المباشرة.

خلال الأيام الأخيرة، أعلنت عدة دول خليجية تعرضها لهجمات صاروخية أو بطائرات مسيّرة نسبت إلى إيران، في سياق التصعيد العسكري المتبادل منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في أواخر فبراير/شباط الماضي. وبينما تواصل إسرائيل اعتراض الهجمات القادمة من إيران، تشير التطورات الميدانية إلى أن طهران توسع نطاق عملياتها لتشمل ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في المنطقة.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة إصابة 32 شخصاً جراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف جزيرة سترة فجر الاثنين، بينهم أربع حالات وصفت بالخطيرة، بما في ذلك إصابات بين أطفال. كما تحدثت السلطات عن اندلاع حريق في منشأة بمنطقة المعامير نتيجة الهجوم، دون تسجيل قتلى.

وفي قطر، دوت انفجارات في العاصمة الدوحة بعدما أعلنت وزارة الدفاع القطرية اعتراض هجوم صاروخي، في حين أعلنت الإمارات والكويت أيضاً تصدي دفاعاتهما الجوية لهجمات بصواريخ ومسيرات قادمة من إيران، وفق بيانات رسمية صدرت فجر الاثنين.

أما السعودية، فأعلنت وزارة الدفاع إحباط هجوم بطائرات مسيّرة استهدف حقل شيبة النفطي في شرق المملكة، بالقرب من الحدود مع الإمارات، مؤكدة اعتراض وتدمير الطائرات قبل وصولها إلى هدفها.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة، معتبرة أن إيران لم تطبق عملياً ما أعلن عنه رئيسها بشأن عدم وجود نية للاعتداء على دول الجوار. وأكدت الرياض أن استهداف المنشآت المدنية والمطارات والمنشآت النفطية يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكاً للقانون الدولي.

كما شددت المملكة على احتفاظها بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، محذرة من أن استمرار الهجمات الإيرانية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الإقليمية مستقبلاً.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، حيث تواصل إيران إطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، بينما تعترضها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن انتقال الهجمات إلى دول الخليج قد يشير إلى محاولة إيرانية لتوسيع الضغط الإقليمي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً من الصراع في الشرق الأوسط.