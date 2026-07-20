حماس تنتخب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي خلفًا ليحيى السنوار

أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، انتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، ليخلف يحيى السنوار الذي اغتيل في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وبحسب ما أوردته تقارير، تفوق الحية في الانتخابات الداخلية على القيادي خالد مشعل، الذي كان مرشحًا أيضًا للمنصب، ليقود المكتب السياسي، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة الشؤون السياسية للحركة.

ويأتي انتخاب الحية بعد أشهر من مقتل عدد من أفراد عائلته في غارات إسرائيلية، من بينهم نجله عزام، الذي قُتل في مايو/أيار الماضي بمدينة غزة، ليصبح رابع أبناء الحية الذين لقوا مصرعهم خلال الحرب.

كما كانت تقارير إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى لقاءات جمعت الحية بالمستشار الأمريكي آرييه لايتستون في إطار محادثات غير مباشرة تناولت مستقبل الحركة وملف نزع سلاحها، في سياق جهود دبلوماسية أوسع.