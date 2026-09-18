اتفاقيات إبراهيم لن تتقدم "أبدًا" من تلقاء نفسها وتحتاج إلى دفع مستمر من الكونغرس والبيت الأبيض. هذا ما قاله السيناتور جيمس لانكفورد (عن ولاية أوكلاهوما)، الرئيس المشارك لتجمع اتفاقيات إبراهيم في مجلس الشيوخ، لمايك فاجنهايم من قناة i24NEWS في برنامج American View.

تحدث السناتور لانكفورد إلى قناة i24NEWS للمساعدة في إحياء الذكرى السادسة لاتفاقيات إبراهيم، التي طبعت العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، ثم لاحقاً السودان، ومؤخراً كازاخستان.

في تأمل للسنوات الست التي مضت منذ مراسم التوقيع على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، قال لانكفورد إن الاتفاقيات أثبتت أنها أكثر متانة مما توقعه المنتقدون، حتى بعد أحداث السابع من أكتوبر. وأضاف لانكفورد: "الجميع قال إن اتفاقيات إبراهام لن تصمد، ولن تحدث فرقًا خلال تلك الفترة، وقد ثبت أن ذلك غير صحيح إطلاقًا"، مشيرًا إلى أن النمو في التعاون الاقتصادي والإنساني والتكنولوجي بين الدول الموقعة قد أحدث "فرقًا خلال السنوات الست الماضية."

قال لانكفورد أيضاً إنه كان يتوقع أن تتوسع الاتفاقيات لتشمل ما هو أبعد من الاقتصاد. وقد وردت هذا الأسبوع بالفعل أنباء عن اجتماع بين القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ورؤساء الدفاع في إسرائيل وكثير من حلفائهم في الخليج، في دليل على شراكة عسكرية متنامية.

قال السيناتور: "عندما تبدأ المشاركة الاقتصادية، تبدأ التواصل بين الأشخاص خارج إطار الحكومة. بعد ذلك تبدأ في تطوير تلك العلاقة ذهابًا وإيابًا. ثم تنتقل هذه العلاقة لتشمل القادة الحكوميين." وأضاف: "الحكومة تتأخر عن قادة الأعمال في معظم القضايا ومعظم الأحيان."

سأل المذيع مايك فاجنهايم السناتور لانكفورد عما إذا كانت التوقعات بحدوث تأثير الدومينو، حيث تقوم دولة شرق أوسطية تلو الأخرى بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مرتفعة جداً، خاصة فيما يتعلق بالسعودية. ورد لانكفورد قائلاً نعم، على الأقل فيما يخص التوقيت.

جادل السيناتور بأن العقبة الأكبر أمام التوسع هي أن الولايات المتحدة لم تحدد بوضوح ما الذي تحصل عليه الدول الأعضاء مقابل الانضمام. وقال: "الدول التي هي بالفعل أعضاء: المغرب، الإمارات، البحرين. لقد طرحوا هذا السؤال عدة مرات. ماذا تقدم أمريكا؟". وأضاف: "لم تستطع أمريكا تحديد ذلك بعد. أعتقد أن أمريكا لا تزال مدينة لبقية المنطقة بالإجابة عن هذا السؤال."

فيما يتعلق بسبب بقاء الاتفاقيات قائمة رغم الحرب بين إسرائيل وحماس على الرغم من التوترات، أشار لانكفورد إلى العلاقات التي بنيت قبل توقيع الاتفاقيات. وقال: "صمدت الاتفاقيات لأن الناس كانوا يعرفون بعضهم بالفعل. كان لديهم أرقام هواتف بعضهم. كانوا قد تواصلوا مسبقاً... بمجرد أن بدأت تلك العلاقات، أراد الناس الحفاظ عليها على المدى الطويل، حتى في ظل تحدٍ هائل مثل الحرب ضد حماس."

أشار إلى وجود "محادثات حقيقية" خلال الإدارة المبكرة لبايدن حول ما إذا كانوا سيستمرون في محاولة تعزيز التعاون. قال السيناتور متعجبًا: "هل هذه اتفاقيات ترامب أم اتفاقيات أبراهام؟"، مشيرًا إلى أنه كان هناك "حوالي ستة أو ثمانية أشهر كان فيها حوار حقيقي خلف الكواليس".

فيما يتعلق بإمكانية انضمام دول جديدة، بما في ذلك لبنان وسوريا، اللتين تم طرحهما كمرشحتين محتملتين، قال السيناتور لانكفورد إن هناك محادثات نشطة جارية، رغم أن التوقيت لا يزال غير مؤكد. وقال: "هناك محادثات نشطة مع أعضاء جدد"، مشيرًا إلى أن بعض الدول قالت إنها تريد أن ترى تقدمًا في مسألة الدولة الفلسطينية أو حلولاً أخرى قبل الانضمام. وبحسب السيناتور، لا يزال السؤال المركزي هو من يُمثل الفلسطينيين بشكل شرعي في أي مفاوضات.

ومع ذلك، أقر السيناتور لانكفورد أيضًا بما وصفه بتغير مكانة إسرائيل في الكونغرس، من قضية كانت إلى حد كبير غير حزبية قبل عقد من الزمن إلى قضية تلقى الآن معارضة كبيرة من الديمقراطيين. وقال: "لقد رأيت أكثر من 100 عضو في مجلس النواب، على سبيل المثال، يصوتون ضد أي نوع من الدعم لإسرائيل"، واصفًا هذا التحول بأنه "محبط للغاية للغاية".

مع ذلك، أثناء مناقشة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ومستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، قال لانكفورد إن عدة حكومات إقليمية تنتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية قبل الالتزام بمزيد من المفاوضات، أما علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل "فليست مبنية على من تم انتخابه هذا الأسبوع."

فيما يتعلق بالحرب مع إيران، جادل السيناتور لانكفورد بأن الحرب عززت فعلياً العلاقات الأمريكية مع حلفائها في الخليج بدلاً من أن تضر بها، حيث أظهرت التزام الولايات المتحدة بحلفائها مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة. وقال: "أعتقد أن هذا كان تذكيراً بمدى قوة علاقتنا مع البحرين والإمارات على وجه الخصوص"، مضيفاً أن كلا البلدين "تلقيا الكثير من الإيرانيين" وشاهدا بشكل مباشر دعم الولايات المتحدة بالمعلومات الاستخباراتية والتدريب والدفاع الصاروخي استجابة لذلك.

كان لانكفورد صريحًا عندما سُئل عما إذا كانت الاتفاقيات قد وصلت إلى نقطة يمكنها فيها الاستمرار دون اهتمام سياسي دائم من واشنطن، بغض النظر عن الإدارات المستقبلية. قال: "أبدًا". "ستحتاج دائمًا إلى دفعة."

قال السيناتور إن وزارة الخارجية "تنشغل بسهولة بعدد كبير من القضايا على مستوى العالم"، وأنه من دون ضغط مستمر من الكونغرس والبيت الأبيض، فإن توسيع الاتفاقات يواجه خطر أن يصبح "واحداً من قائمة تضم مئة أولوية أخرى، ما يعني أن أياً منها لن يكون أولوية."

يعتقد لانكفورد أن الدور الأساسي لأمريكا في تلك الاتفاقيات هو دور الجهة الجامعة وأحياناً الوسيط بين الدول التي تفتقر إلى علاقات مباشرة مع بعضها البعض. وقال: "للولايات المتحدة دور في أن تقول إذا كانت هناك علاقات مقطوعة، كيف يمكننا جمع طرفين معاً"، مضيفاً أن العديد من هذه المبادرات الدبلوماسية تحدث "خلف الكواليس، بعيداً عن أعين الجمهور"، بما في ذلك المحادثات بين المسؤولين الإسرائيليين وقادة إقليميين آخرين تظل إلى حد كبير غير معروفة للعامة.