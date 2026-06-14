وزير الأمن الإسرائيلي يعين هشام إبراهيم سكرتيراً عسكرياً له

أعلن وزير الأمن سرائيلي يسرائيل كاتس تعيين العميد هشام إبراهيم سكرتيراً عسكرياً له، خلفاً للقيادة الحالية للمكتب العسكري في الوزارة.

وقال مكتب كاتس، في بيان، إن إبراهيم يتمتع بخبرة عسكرية واسعة اكتسبها خلال سنوات خدمته في الجيش الإسرائيلي، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية، كان آخرها رئيس الإدارة المدنية.

وأضاف البيان أن إبراهيم تولى خلال مسيرته العسكرية مهام عدة، من بينها قائد سلاح المدرعات، وقائد اللواءين 460 و205، إضافة إلى منصب نائب قائد الفرقة 91.

ونقل البيان عن كاتس تهنئته للعميد إبراهيم بمناسبة تعيينه، معرباً عن ثقته بقدرته على أداء مهامه الجديدة بنجاح، في ظل ما وصفها بالتحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه إسرائيل خلال المرحلة الحالية.

ويُعد منصب السكرتير العسكري لوزير الدفاع من المناصب الحساسة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث يتولى التنسيق بين الوزير والقيادة العسكرية ومتابعة الملفات الأمنية والاستراتيجية.