اعتذار إيراني مفاجئ يتبعه تصعيد: هجمات في الخليج وضربة بمطار دبي

قال مسعود بزشكيان إن بلاده لا تنوي استهداف الدول المجاورة، مقدّمًا اعتذارًا لها على الهجمات الأخيرة، ومؤكدًا أن طهران قررت عدم مهاجمة أي دولة في المنطقة ما لم تُشن هجمات ضدها من أراضي تلك الدول.

وجاءت تصريحات بزشكيان في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، إذ شدد على أن إيران “لا تحمل أي عداء لدول الجوار” وأنها تمد يدها للتعاون من أجل تعزيز الأمن الإقليمي. كما دعا الدول المجاورة إلى مواجهة ما وصفه بـ“المجموعات الإرهابية” التي قد تنطلق من أراضيها لتهديد أمن إيران.

تقرير عن هجمات بعد الإعلان

ورغم رسالة التهدئة، أفادت تقارير إعلامية بعد دقائق من التصريحات بوقوع هجمات في عدد من دول الخليج، من بينها البحرين وقطر.

كما انتشر توثيق مصوّر يُظهر إصابة طائرة مسيّرة لمنشأة في مطار دبي الدولي في دبي، أحد أكبر مطارات العالم. وعلى إثر الحادثة أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق عملياتها لفترة قصيرة قبل استئنافها لاحقًا.

رد على واشنطن

وفي تصريحاته، ردّ بزشكيان أيضًا على تصريحات دونالد ترامب التي قال فيها إن “أي اتفاق مع إيران لن يتحقق إلا عبر استسلام كامل”. وقال الرئيس الإيراني إن “استسلام إيران حلم لن يتحقق”، مضيفًا أن بلاده ستبقى صامدة “حتى آخر نفس” للخروج من الأزمة الحالية.

هجمات على عدة دول في المنطقة

ووفق معطيات نشرها معهد دراسات الأمن القومي، فقد شملت الهجمات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة عدة دول في المنطقة، من بينها السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن إضافة إلى قطر والبحرين وسلطنة عُمان والعراق.

وتشير الأرقام إلى إطلاق مئات الطائرات المسيّرة وعشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز باتجاه دول الخليج، ما أسفر عن سقوط نحو 20 قتيلًا، بينهم ستة مواطنين أمريكيين، بحسب التقارير.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة واتساع رقعة المواجهة، وسط مخاوف من انزلاقها إلى صراع إقليمي أوسع.