أُدين مواطنان رومانيان(انديتو باديا، 21 عامًا، وجورج ستانا، 25 عامًا) في المملكة المتحدة، بتهمة الاعتداء بسكين عام 2024 على بوريا زراعاتي، الصحفي في قناة إيران الدولية الناطقة بالفارسية، والمعروفة بانتقادها للنظام الإيراني. بتهمة تعمد إيذاء الصحفي أمام منزله في ويمبلدون، جنوب غرب لندن.

تعرض الضحية للطعن عدة مرات في ساقه، ونُقل على الفور إلى المستشفى قبل أن يعود إلى عمله بعد أسابيع قليلة. ووفقًا للادعاء، كان الهدف من الهجوم "إسكات صحفي بالترهيب والعنف". وادعى المدعون خلال المحاكمة أن الهجوم كان عملية بالوكالة نُفذت لصالح إيران بسبب عمل بوريا زراعاتي الصحفي. إلا أن طهران نفت أي تورط لها في الحادث.

وفي الأشهر الأخيرة، تم الإبلاغ عن عدة قضايا أخرى مرتبطة بأنشطة إيرانية مزعومة في المملكة المتحدة، بما في ذلك اتهامات بالتجسس ضد صحفي من القناة ومحاولة إحراق مكاتبها.

وذكر الادعاء البريطاني أن الرجلين انتظرا هدفهما قبل مهاجمته، ثم غادرا البلاد بسرعة وبشكل منظم. أُلقي القبض عليهم في رومانيا في ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم سُلّموا إلى المملكة المتحدة. وسيصدر الحكم بحقهم في 3 يوليو/تموز.

تأتي هذه القضية وسط تصاعد التوترات بين لندن وطهران. وتتعرض قناة إيران الدولية، وهي قناة تلفزيونية ممولة سعودياً ومقرها لندن، لاستهداف منتظم من قبل السلطات الإيرانية، التي صنفتها "منظمة إرهابية" في عام 2022.