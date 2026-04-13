نتنياهو لوزراء الكابينت: "حتى ترامب يفهم أن حماس لن تسلم سلاحها"

المهلة التي أُعطيت لحماس لنزع سلاحها من المتوقع أن تنتهي هذا الأسبوع. مراسل الكنيست في القناة العبرية، عميئيل يَرخي، نقل تصريحًا مثيرًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ووفقًا لرئيس الحكومة - حتى ترامب يفهم أن حماس لن تسلم سلاحها.

علمت i24NEWS أن نتنياهو قال لوزراء الكابينيت: "ترامب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حماس. هو نفسه لم ينجح في تجنيد ائتلاف لفتح مضيق هرمز، لذلك هو أيضاً يفهم أن تشكيل ائتلاف ينزع سلاح حماس هو أمر أقل واقعية، نحن سنضطر للقيام بذلك".

في هذا السياق، مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات بين مجلس السلام التابع لترامب وكبار مسؤولي حماس بشأن خطة نزع سلاح حماس قال لمراسلنا للشؤون الدبلوماسية، عمّيحاي شتاين: "هذا الأسبوع سنعرف ما إذا كانت حماس ستتخلى عن سلاحها في إطار اتفاق".

وأضاف: "هذا الأسبوع سنعرف إلى أين تتجه الأمور. هل سيكون هناك تفكك طوعي أم أن هذا سيحدث 'بطرق أخرى'، كما صرّح الرئيس الأمريكي ترامب."

كما ذكر المصدر، فإن محادثات مجلس السلام مستمرة بشكل مكثف، وإدارة ترامب وأعضاء المجلس لا يتخلون عن قضية غزة – حتى في الأيام التي يكون فيها التركيز على إيران أو لبنان. وعلمت i24NEWS أيضًا أن الاتصالات تُجرى من بين أمور أخرى من خلال نيكولاي ملادينوف، المدير العام لمجلس السلام، الذي التقى وفقًا للتقارير في القاهرة مع كبار مسؤولي حماس.