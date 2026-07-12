البحرين وقطر والأردن تدين الهجمات الإيرانية: انتهاك للسيادة والقانون الدولي

أدانت كل من البحرين وقطر والأردن الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادة الدول وخروج على أحكام القانون الدولي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، إن إيران "تواصل عدوانها الممنهج من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف المدنيين داخل المملكة"، مؤكدة رفضها لهذه الهجمات.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن الهجمات الإيرانية تمثل "انتهاكًا لسيادة الدول ووحدة أراضيها، وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار"، مؤكدة أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا للرد.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الأردنية الهجمات بأنها "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، داعية إلى وقف التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.