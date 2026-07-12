البحرين وقطر والأردن تدين الهجمات الإيرانية: انتهاك للسيادة والقانون الدولي
أعلن الحرس الثوري أنه عقب محاولة سفينة المرور "بطريق غير مصرح به"، تقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر • السفينة تضررت بعد تعرضها لإطلاق نار • تقارير: الجيش الأمريكي يهاجم أهدافًا في جنوب البلاد
بعد أن وضع ثلاثة مسؤولين أمريكيين إنذارًا نهائيًا إضافيًا لإيران، وطالبوها بنشر تعهد بوقف الهجمات في مضيق هرمز وفتح المعبر بالكامل – أعلن الحرس الثوري الليلة (بين السبت والأحد) أن المضيق أُغلق بعد أن أطلقت إيران صاروخًا باتجاه سفينة تجارية في المضيق، مما أدى إلى إصابتها. الولايات المتحدة هاجمت في إيران – التي ردت بهجمات في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.
بث مباشر:
سلطنة عُمان تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على هجمات بطائرات مسيّرة
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية استدعاء السفير الإيراني لدى مسقط، موسى فرهنغ، على خلفية الهجمات التي نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة واستهدفت مواقع داخل السلطنة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن استدعاء السفير الإيراني جاء لإبلاغه احتجاج سلطنة عُمان على هذه الهجمات، التي اعتبرتها انتهاكًا لأمنها واستقرارها.
البحرين وقطر والأردن تدين الهجمات الإيرانية: انتهاك للسيادة والقانون الدولي
أدانت كل من البحرين وقطر والأردن الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادة الدول وخروج على أحكام القانون الدولي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، إن إيران "تواصل عدوانها الممنهج من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف المدنيين داخل المملكة"، مؤكدة رفضها لهذه الهجمات.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن الهجمات الإيرانية تمثل "انتهاكًا لسيادة الدول ووحدة أراضيها، وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار"، مؤكدة أن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا للرد.
بدورها، وصفت وزارة الخارجية الأردنية الهجمات بأنها "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، داعية إلى وقف التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
تقرير عُماني: تعرضت عدة مواقع في محافظة مسندم لهجمات بطائرات مسيرة. تقع محافظة مسندم، وهي منطقة جبلية في سلطنة عُمان، ضمن مضيق هرمز، على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
قوات الاحتياط التابعة للواء القتالي 551 تعلن استكمال جولة قتالية سابعة: تم تدمير أكثر من 200 بنية تحتية مسلحة والقضاء على أكثر من 80 مسلحا في جنوب لبنان.
وكالة فارس التابعة للحرس الثوري: أصابت عدة صواريخ أهدافاً في قطر والإمارات العربية المتحدة بنجاح، وتتواصل الانفجارات المتعددة في قواعد عسكرية أمريكية في كلا البلدين
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رويترز: سُمع دوي انفجارات في الدوحة بعد أن أرسلت الحكومة القطرية تنبيهاً أمنياً إلى الهواتف المحمولة
يعمل نظام الدفاع الجوي الإماراتي على التصدي لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة
وزير الحرب الأمريكي هيغست: "اتخذت إيران قراراً مؤسفاً. والآن تدفع الثمن".
https://x.com/i/web/status/2076091042693071025
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بيان القيادة المركزية الأمريكية: بدأت الموجة الثالثة من الهجمات ضد إيران هذا الأسبوع، بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري سفينة الحاويات التي ترفع العلم القبرصي "إم/في جي إف إس غالاكسي" أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.
تقارير من إيران: هجمات عسكرية أمريكية على أهداف في جنوب البلاد
الحرس الثوري: حاولت عدة سفن عبور ممر غير مصرح به بعد تجاهلها تحذيراتنا وتعليماتنا بتصحيح مسارها والتحرك عبر الممر المصرح به، مما اضطرنا لإطلاق طلقات تحذيرية على إحدى السفن. وعقب هذا الحادث، سيُغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، ولن يُسمح بمرور أي سفن عبره.