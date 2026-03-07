أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، ليلة الجمعة، أن الحرب مع إيران تشكل "حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" لإسرائيل، ما يسمح بتجاوز سلسلة الموافقات التقليدية في الكونغرس وفق المادة 36(ب) لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

بموجب الصفقة، ستبيع الولايات المتحدة لإسرائيل أكثر من 20 ألف قنبلة، تشمل: 12 ألف قنبلة من طراز BLU-110A/B بوزن نصف طن لكل واحدة، بقيمة 151.8 مليون دولار، و10 آلاف قنبلة بوزن 250 كجم، و5 آلاف قنبلة أصغر قطرًا، بالإضافة إلى خدمات تقنية ولوجستية مكملة.

ويتم تمويل الصفقة جزئيًا من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل البالغة 3.8 مليار دولار.

المصنع وشركة Repkon

المقاول الرئيسي هو Repkon USA، المملوكة لشركة تركية، والتي استحوذت على مصنع في غارلاند، تكساس من جنرال دايناميكس، وهو المصنع الوحيد في الولايات المتحدة لإنتاج أجسام قنابل MK-80، المستخدمة كأساس للصواريخ الموجهة JDAM، والتي تعتمد عليها إسرائيل بكثافة.

خبراء أمريكيون يحذرون من أن الملكية التركية قد تشكل نقطة ضعف استراتيجية، حيث يمكن أن تؤثر أنقرة على سلسلة الإمداد في أوقات التوتر، رغم أنها حليفة في الناتو.

ردود الفعل

الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الكونغرس، حيث رأى بعض المشرعين أن استخدام حالة الطوارئ يتجاوز صلاحيات الكونغرس ويقلل من إشرافه على صفقات الأسلحة.

أوضح غريغوري ميكس، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن "إعلان حالة الطوارئ يكشف عن التناقض بين تأكيدات الإدارة حول الاستعداد للحرب على إيران والضغط الفوري لتجاوز الكونغرس".

الهدف الاستراتيجي

تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية والردعية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ودعم شريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط، مع مراعاة التحديات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة.