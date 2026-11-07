تقرير رسمي إيراني: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم وميناء جاسك بإيران
بعد ذلك بوقت قصير، سُمعت أيضاً عدة انفجارات بالقرب من ميناء جاسك في محافظة هرمزغان. ولم يُكشف بعد عن مصدر هذه الانفجارات أو طبيعتها.وذكرت تسنيم الإيرانية أن "الانفجارات في قشم ليست مرتبطة بض
i24NEWS
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارين في الجانب الشرقي من جزيرة قشم الإيرانية مساء السبت.وبعد ذلك بوقت قصير، سُمعت أيضاً عدة انفجارات بالقرب من ميناء جاسك في محافظة هرمزغان. ولم يُكشف بعد عن مصدر هذه الانفجارات أو طبيعتها.
وفي السياق ذكرت تسنيم الإيرانية أن "الانفجارات في قشم ليست مرتبطة بضربات صاروخية"
https://x.com/i/web/status/2119144827321475151
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