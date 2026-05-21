قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الأربعاء والخميس): "حاليًا أنا أتمتع بنسبة 99% (من الدعم) في إسرائيل. يمكنني الترشح لرئاسة الحكومة، فربما بعد أن أفعل ذلك، سأذهب إلى إسرائيل وأترشح للمنصب".

يوم الثلاثاء الماضي، قُدّر في إسرائيل أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، سيأمر في نهاية المطاف باستئناف الهجمات في المنطقة، وذلك في أعقاب تصريحاته الأخيرة والتصعيد مع طهران.

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أشار إلى التقديرات الأخيرة وأكد أن الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو منسقان بالكامل بينهما بشأن الخطوات القادمة. التنسيق الوثيق بين القدس وواشنطن يأتي في ظل الاستعداد المشترك للسيناريوهات المختلفة ويشير إلى خط متشدد ومتواصل في مواجهة الملف النووي والعدوانية الإيرانية.