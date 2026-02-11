تقرير : الولايات المتحدة ستسمح لحماس بالاحتفاظ بجزء من أسلحتها

الولايات المتحدة ستسمح لحماس بالاحتفاظ بجزء من أسلحتها، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" صباح اليوم (الأربعاء). ووفقًا لمسودة الخطة، ستطلب الولايات المتحدة من حماس تسليم كل الأسلحة القادرة على إيذاء إسرائيل، لكنها ستسمح للتنظيم بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة، على الأقل في البداية، وذلك بحسب مصادر مطلعة على التفاصيل.

يعتزم فريق أمريكي، يضم المبعوثين الخاصين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ونيكولاي ملادينوف، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في الأمم المتحدة، مشاركة الوثيقة مع حماس في غضون أسابيع.

تحدثت مصادر، من بينها دبلوماسي إقليمي وأشخاص مطلعون على الخطة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية التفاصيل. وحذروا من أن التفاصيل لا تزال قابلة للتغيير، وأن مسودات مختلفة قد تظهر لاحقاً. ولم يرد متحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولا مصدر إعلامي تابع لحماس، على طلبات التعليق.