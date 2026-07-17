أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان، اليوم الجمعة، عن مقتل أنس محمود أحمد حمدان، قائد سرية في حركة حماس، في غارة جوية شنّها الجيش الإسرائيلي في اليوم السابق على منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكر البيان أن "حمدان لعب دورًا محوريًا في احتجاز المختطفين الإسرائيليين في غزة وفي تنظيم تسليمهم إلى إسرائيل. كما كان مسؤولًا عن الدعاية لحماس داخل لواء خان يونس، وكان مسؤولًا بشكل خاص عن تصوير المختطفين خلال مراسم التحرير".

ويؤكد الجهازان الأمنيان أنه "شارك بشكل مباشر في عمليات احتجاز المختطفين خلال الحرب، وأنه كان متورطًا أيضًا، قبل النزاع، في احتجاز أبراهام منغستو، المختطف في قطاع غزة منذ عام 2014"، وتشير التقارير إلى أن "حمدان عمل لسنوات عديدة، بما في ذلك خلال الحرب، كمساعد مقرب لكبار مسؤولي الجناح العسكري لحماس، ولا سيما محمد ضيف ورفاع سلامة. كان هذان الشخصان من بين كبار قادة تنظيم حماس في قطاع غزة".

ووفقًا للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، كان "حمدان يُدرّب المسلحين مؤخرًا ويسعى للترويج لخطط هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، وشكّل تهديدًا مباشرًا للجنود العاملين في القطاع الفلسطيني".

ويُقدّم الجيش الإسرائيلي عملية القضاء عليه باعتبارها عملية بالغة الأهمية ضد مسلح شارك في التخطيط لحماية قادة حماس المتورطين في هجوم 7 أكتوبر. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاق القائم، وستواصل العمل ضد أي تهديد مباشر.