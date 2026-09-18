أبلغت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الجمعة، عن عميلين على الأقل من شركات تكرير النفط الأوروبية بأنهما لن يتلقيا شحنات من الخام السعودي الشهر المقبل، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف خط أنابيب "الشرق-الغرب" الاستراتيجي في المملكة. بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ". ولم ترد "أرامكو" السعودية بشكل فوري على طلب للتعليق.

وعادة ما تتلقى هذه الشركات الخام السعودي بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل تضمن عمليات تسليم شهرية منتظمة؛ إلا أن مصادر مطلعة صرحت لـ "بلومبرغ" بأن هذه الحصص لن يتم توفيرها خلال الشهر القادم.

وكانت السعودية قد أغلقت خط أنابيب "الشرق-الغرب" الأسبوع الماضي بعد تعرض المنشأة لهجوم بطائرات مسيرة. ومن المتوقع أن يستأنف الخط عملياته جزئياً في غضون أيام، وأن يعود إلى كامل طاقته التشغيلية خلال ستة أسابيع، وذلك وفقاً لمصدر مطلع تحدث يوم الأربعاء.

وفي حين ذكرت مصادر نفطية وأمنية سابقاً أن محطتي ضخ قد تضررتا جراء الهجوم، كشف تحليل أجرته وكالة "رويترز" لصور الأقمار الصناعية عن وجود أضرار في ثلاث محطات، وهو ما أكدته مصادر في تقرير نشرته "رويترز" يوم الخميس.

وعادة ما تتلقى المصافي الأوروبية التي تشتري الخام السعودي شحناتها عبر ميناء "سيدي كرير" المصري المطل على البحر المتوسط، والذي يرتبط بالبحر الأحمر عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

ومن شأن أي انخفاض إضافي في صادرات الخام السعودي أن يزيد الضغوط على سوق الطاقة العالمية المجهدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية.