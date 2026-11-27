قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الجمعة، إن "فرنسا تعكف على إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسمح لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان بمواصلة بعض مهامها بعد انتهاء تفويضها في 31 ديسمبر/كانون الأول". مشيرا إلى أن "أي قوة بديلة ستتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي". كما أقرّ بأن "العلاقات الأمريكية-الإيرانية تؤثر بشكل مباشر على لبنان، رغم إصرار حكومته على أن مفاوضاتها مع إسرائيل منفصلة عن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين واشنطن وطهران".

وأوضح سلام في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" أن "المقترح يتيح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الاستمرار في عمليات إزالة الألغام، ومرافقة القوافل الإنسانية، ورصد الانتهاكات خلال فترة انسحابها". وأشار إلى أن "هذا الترتيب من شأنه توفير الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق بشأن قوة بديلة"، لافتاً إلى أن "مسؤولين أمريكيين أبدوا استعدادهم للنظر في هذا المقترح".

ولم يصدر عن فرنسا أي تعليق علني حول هذا المقترح. وفي المقابل، ذكر دبلوماسي غربي -فضل عدم الكشف عن هويته- لوكالة "أسوشيتد برس" أن إبطاء عملية الانسحاب والإبقاء على مهام محددة لـ"اليونيفيل" تعد من بين الخيارات المطروحة للنقاش، وذلك بهدف تجنب حدوث فراغ في السلطة.

وكان مجلس الأمن قد صوّت العام الماضي على إنهاء تفويض "اليونيفيل" استجابةً لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين جادلتا بأن القوة فشلت في منع التعزيزات العسكرية لحزب الله. ومن جانبهم، أكد مسؤولو "اليونيفيل" أن قوات حفظ السلام لم تُكلّف قط بمهمة نزع سلاح الحزب. ومن المتوقع أن تنسحب قوات "اليونيفيل" -التي يبلغ قوامها 7500 جندي- تدريجياً على مدى ستة أشهر تقريباً بعد انتهاء التفويض، مع منح فترة عام كامل لإنهاء العمليات بشكل نهائي. وقد سعى المسؤولون اللبنانيون إما إلى تمديد التفويض أو تشكيل قوة جديدة بتفويض من الأمم المتحدة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تتواجد في أجزاء واسعة من جنوب لبنان في أعقاب الحرب التي اندلعت مع حزب الله في مارس/آذار، والتي ترتبط بالصراع الأوسع مع إيران. وفي حين يرفض حزب الله تسليم سلاحه، تؤكد إسرائيل أنها لن تنسحب قبل نزع سلاح الحزب.