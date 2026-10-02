قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الجمعة، إن "إيران تدرس كيفية الرد على الضغوط الأمريكية المتزايدة في ظل استمرار تعثر المفاوضات النووية مع واشنطن، مما يخلق وضعاً إقليمياً يزداد تعقيداً".وأضاف "يبحث الإيرانيون عن أدوات للتعامل مع هذا الوضع، ويتساءلون عن كيفية الخروج منه. ومن المنطقي افتراض أنهم يناقشون أيضاً إمكانية التأثير على الانتخابات لفهم الطرف الآخر". بحسب ما أورته صحيفة"جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة.

وأشار المسؤول الكبير إلى "وقوع عدد كبير من الحوادث العالقة مؤخراً، والتي قد يتطور بعضها إلى هجمات تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية من اتجاهات متعددة، وليس بالضرورة من إيران مباشرة". وتابع "كانت هناك تحذيرات عديدة وليالٍ انشغلت فيها المنظومة الأمنية بتوضيح الموقف وتعديل مستويات التأهب صعوداً وهبوطاً؛ لقد شهدنا ليالي عديدة من الجاهزية العالية. أما بالنسبة لحزب الله، فهو بالتأكيد عنصر يدخل في حسابات إيران في حال دخلت في مواجهة مع إسرائيل".

ووفقاً للمسؤول، فإن الإيرانيين يقيّمون باستمرار الوضع في الولايات المتحدة ومدى استعداد واشنطن للدخول في مواجهة معهم، وهذا يؤثر بدوره على تقييم طهران للموقف. كما شدد المسؤول على أن الأوضاع في إيران تتدهور، وأن تأثير العقوبات الأمريكية بات واضحاً للعيان.

وقد شهدت حركة ناقلات النفط المغادرة للخليج العربي عبر مضيق هرمز ارتفاعاً؛ فبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، يمر الآن ما معدله 30 إلى 40 ناقلة يومياً، وهو رقم يعكس المستويات التي كانت سائدة قبل الحرب، مما يعني أن النفوذ الإيراني في المضيق آخذ في التراجع. ولفت المسؤول أيضاً إلى أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسياً منخفضاً في الأيام الأخيرة، حيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد الآن ما يقرب من 2.5 مليون ريال، موضحاً في الوقت ذاته أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة التضخم المفرط.

واستشهد المسؤول لتوضيح الوضع الاقتصادي بمقال نقدي نُشر في صحيفة إيرانية موالية للنظام، قارن بين سعر البيض ومتوسط الرواتب في إيران، مشيراً إلى أن تكلفة المعيشة هناك أصبحت الآن "لا تُطاق". ومما يزيد من حدة الضغوط الاقتصادية ما وصفه المسؤول بأنه حصار بحري أمريكي لإيران بدأ هذا الأسبوع. وأشار إلى أن هذا الإجراء -إلى جانب العقوبات- يتضمن عناصر مهينة لطهران، إذ يمنع حتى الزيارات العائلية إلى الدول المجاورة.

ونتيجة لذلك، سارع الإيرانيون إلى التواصل مع الدول المجاورة وطلبوا منها استئناف الرحلات الجوية المدنية. وحتى الآن، ووفقاً للمسؤول، فإن العراق هو الوحيد الذي وافق على ذلك، في حين لا توجد حالياً أي رحلات جوية مع أذربيجان.

وتُقدّر أوساط الأمنية الإسرائيلية أن طهران تدرس كيفية الرد على هذا الوضع، وما هي الأدوات المتاحة لها، والشكل الذي يجب أن يتخذه الرد. ويستدلون على ذلك بمحاولات إيرانية لاستهداف سفن في مضيق هرمز، وهي محاولات باءت بالفشل حتى الآن.

وترى المؤسسة الدفاعية أن خيارات إيران قد تقلصت بشكل كبير بسبب الحصار البحري، وذلك بالتزامن مع محاولات إيرانية لشن هجمات في الخارج باءت هي الأخرى بالفشل، وفقاً للتقديرات.

كما تُقدّر أوساط الدفاع الإسرائيلية أنه ما لم تحاول إيران كسر الحصار عبر تحرك عسكري متعمد أو تتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، فإنها ستضطر إلى مواجهة تفاقم المشاكل الداخلية الناجمة عن العقوبات.

وعليه، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال خروج أي مبادرة إيرانية عن السيطرة؛ كأن يصيب صاروخ "كروز" سفينة أمريكية ويوقع قتلى، مما يخلق وضعاً يصبح فيه رد واشنطن غير واضح المعالم.

وتُقدّر أوساط الدفاع الإسرائيلية أيضاً أنه إذا خلص الإيرانيون إلى أنهم على وشك التعرض لهجوم، أو أن النظام يخسر موقفه في المواجهة مع الولايات المتحدة، فقد يلجؤون إلى شن هجمات ضد أهداف أمريكية في الأردن أو إسرائيل.

وفي هذا السياق، صرّح مسؤول رفيع المستوى بأن الإيرانيين يدركون تماماً الثمن الذي قد يترتب على مثل هذه الخطوة، ولهذا السبب لم يهاجموا إسرائيل.