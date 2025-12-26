خارجية مصر وتركيا والصومال وجيبوتي: "نرفض اعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند"

خلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة مع عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، لتناول التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند، أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

أعلنت الخارجية المصرية رفض كل من مصر والصومال وجيبوتي وتركيا أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية،⁧ وذلك رداً على اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال. كما شدد الوزراء على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

جرى خلال الاتصالات التأكيد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة.

وأكد الوزراء رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، كما جرى التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمى لدول العالم شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع.

كانت "أرض الصومال" قد أعلنت انفصالها عن مقديشو في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي رسمي من أي دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وظلت تُعامل دولياً كإقليم ذي حكم ذاتي داخل الصومال الفيدرالي.

وأعلنت مصر سابقا أن أمن الصومال ووحدته جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، خاصة في ظل خلافها مع إثيوبيا حول سد النهضة فيما ترفض القاهرة أي وجود إثيوبي يهدد نفوذها في البحر الأحمر.وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي في القاهرة، مؤخرا وجه الرئيس السيسي رسالة شديدة اللهجة حيث قال إن مصر لن تسمح بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، مؤكداً أن مصر ستتصدى لمن يحاول أن يهدد أشقاءها، خاصة لو طلبوا من بلاده التدخل."

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، ما يُمثل إنجازًا دبلوماسيًا هامًا في منطقة القرن الأفريقي، وذكر نتنياهو، في بيان، على منصة "إكس" أن "إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها مع أرض الصومال من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد".