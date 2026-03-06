أعلنت أذربيجان، مساء اليوم الجمعة، أن "سلطات البلاد أحبطت هجمات خططت لها خلية تابعة للحرس الثوري ضد السفارة الإسرائيلية في باكو، ورئيس الجالية اليهودية المحلية، وكنيس يهودي أشكنازي، وخط أنابيب النفط الذي يربط بين باكو وتبليسي.

ووفقًا للتقرير، تم التخلص من ثلاث عبوات ناسفة داخل البلاد، ومنع نقلها إلى عنصر آخر بعد تحييدها. وبدأت السلطات عمليات عسكرية لتحديد المنشآت والأهداف الاستراتيجية التي تهم الحرس الثوري، بما في ذلك البحث عن متعاونين محتملين.

وحتى الآن، أُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، اثنان منهم قبل أن يتمكنا من نقل المتفجرات التي تم التخلص منها إلى البلاد مع المشتبه به الثالث. وعُثر على المواد في حاوية، وتضمنت الشحنة المُجهزة 7 كيلوغرامات و730 غرامًا من متفجرات C-4، المصممة لتفجير الأجسام والمنشآت الخرسانية.

في غضون ذلك، قام جهاز المخابرات الوطنية بتحديث تحذيراته المتعلقة بالسفر في ضوء التصعيد مع إيران وعملية "زئير الأسد"، حيث يتعين على جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج اتخاذ مزيد من الاحتياطات في أي وجهة حول العالم.

وتوصي المخابرات الوطنية بتجنب نشر تفاصيل موقعك وأماكن ترفيهك في الوقت الفعلي، وتجنب حضور الفعاليات المرتبطة بإسرائيل واليهودية غير الآمنة. إضافةً إلى ذلك، ينبغي عليك الانتباه لما يدور حولك عند التواجد في المناطق المرتبطة باليهودية، مثل مراكز حركة حباد والمعابد اليهودية.