ردّ عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، على اعتراض إسرائيل لعدد من قوارب أسطول مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة، مندداً بعملية "غير قانونية في المياه الدولية". وفي رسالة نشرها عقب الحادث، ذكر أنه تم احتجاز أكثر من 175 شخصاً، "بمن فيهم عدد من سكان نيويورك".

وقال زهران ممداني "فريقي على اتصال مباشر مع سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية للتأكد من مكان وظروف هؤلاء النيويوركيين"، مضيفاً: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي. يجب إطلاق سراح المحتجزين".

وكانت القوارب المعنية جزءاً من أسطول صمود العالمي، وهي مبادرة دولية تهدف إلى كسر "الحصار البحري" المفروض على قطاع غزة. ويأتي اعتراض القوات الإسرائيلية قبالة سواحل جزيرة كريت وسط توترات مستمرة بشأن إيصال المساعدات إلى القطاع.

من جانبها، تبرر السلطات الإسرائيلية بانتظام هذا النوع من العمليات بالاستناد إلى دوافع أمنية، وتتهم هذه الأساطيل بأنها أقرب إلى العلاقات العامة منها إلى مهمات إنسانية حقيقية. موقف زهران ممداني ليس موقفاً معزولاً. فالمسؤول المنتخب معروف بانتقاده المتكرر للسياسة الإسرائيلية، وهو موقف أثار حفيظة شريحة من الجالية اليهودية في نيويورك. وبالتالي، فإن تدخله في هذه المسألة قد يُعيد إشعال التوترات السياسية المحلية، في وقت لا يزال فيه الصراع في الشرق الأوسط يُثير استقطاباً حاداً في الرأي العام الأمريكي.