السيناتور الجمهوري المخضرم من ولاية كارولاينا الجنوبية، ليندزي غراهام، توفي بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 71 عامًا. على مدار سنوات ولايته الطويلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اعتُبر غراهام الصوت المؤيد لإسرائيل الأكثر أهمية في كابيتول هيل.

حرب غزة وأحداث السابع من أكتوبر ثبتوا مكانة غراهام كواجهة الدبلوماسية الإسرائيلية في واشنطن. قاد وفود أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إلى إسرائيل، ودحض بشدة الاتهامات بـ"الإبادة الجماعية" ضد الجيش الإسرائيلي، وخاض معركة علنية لا هوادة فيها ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (ICC) بإصدار مذكرات توقيف ضد القيادة الإسرائيلية، وهي خطوة وصفها بأنها "فضيحة مطلقة".

بالتوازي، رسّخ مكانته كرأس الحربة ضد إيران، حيث قاد خط عقوبات صارم وصرّح مرارًا وتكرارًا بأن أي مفاوضات مستقبلية مع طهران يجب أن تبدأ بالاعتراف بحق وجود الدولة اليهودية. إلى جانب الدعم المطلق، اعتنق غراهام الرأي القائل إن "الصداقة الحقيقية تتطلب الصراحة"، ولم يتردد في السابق بالتحذير من خطوات ضم أحادية الجانب قد تعزل إسرائيل في الساحة الدولية.

رثى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قائلاً: "أنا مصدوم ومفجوع القلب لسماع خبر الوفاة المفاجئة للشخصية الوطنية الأمريكية الكبيرة، الصديق العظيم لإسرائيل وصديقي العزيز، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام. كان السيناتور غراهام منارة للوضوح الأخلاقي وقائدًا حقيقيًا للشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل."

"لن ننسى أبدًا كيف وقف إلى جانب شعب إسرائيل في أصعب لحظاتنا، وسنظل ممتنين إلى الأبد لإحساسه بالعدالة والحق والوفاء. شعب إسرائيل ينعى خسارته، وسأفتقد كثيرًا صديقي العظيم. أفكاري مع عائلة ليندسي وأصدقائه في هذه اللحظة المأساوية. ليكن ذكراه مباركًا."

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في إسرائيل ينعون: "وقف إلى جانب الحقيقة بدون تنازلات"

النبأ الحزين عن وفاته أثار موجة من ردود الفعل وعبارات التأبين من كبار المسؤولين من جميع أطياف الساحة السياسية في إسرائيل، الذين أكدوا مساهمته الكبرى في أمن الدولة.

نعى وزير الأمن الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قائلاً: "على مر السنين وقف السناتور غراهام إلى جانب إسرائيل في أصعب لحظاتها، وعمل بلا كلل لتعزيز التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكان صوتاً لا يلين في دعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر، جاء إلى إسرائيل مراراً وتكراراً، ووقف جنبًا إلى جنب مع شعبنا في استعراض استثنائي من التضامن والصداقة المتينة."

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زياراته المتكررة خلال أحد الفصول المظلمة في تاريخ إسرائيل عكست التزامه العميق بالدولة اليهودية وبحقها في العيش بسلام وأمان. كان لي الشرف أن أتعرف على ليندزي بشكل شخصي وكنت أقدر صداقته كثيراً. كان قائداً استثنائياً، رجل مبادئ وصديقاً عزيزاً ستبقى إرثه للأجيال القادمة. باسم جهاز الأمن وشعب إسرائيل، أبعث بتعازيّ القلبية لأسرته، لأحبائه، لزملائه وللشعب الأمريكي. ليكن ذكره مباركاً.

نعى الوزير وعضو الكابينت إيلي كوهين وقال: "السيناتور ليندسي غراهام كان من أعظم أصدقاء إسرائيل في واشنطن خاصة وفي العالم عامة. قاد خطاً صارماً ضد محور الشر الإيراني وحارب بإصرار ضد الإرهاب ومن أجل العدالة والحرية. له دور كبير في العلاقة الخاصة والعميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة في السنوات الأخيرة. فقدت إسرائيل صديقاً عزيزاً وقف إلى جانبنا وإلى جانب الحقيقة دون مساومة. ليكن ذكراه مباركاً".

رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أعرب عن أسف عميق لرحيله: "قلبي مكسور لسماع نبأ وفاة صديقي، السيناتور ليندسي غراهام. أمريكا فقدت وطنياً مخلصاً، وإسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها. ليندسي وقف إلى جانب إسرائيل في أحلك ساعاتها، بشجاعة كبيرة. أفكاري وصلواتي مع عائلته".

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رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "توفي أحد الداعمين الكبار لدولة إسرائيل. على مدار سنين وقف إلى جانبنا، حتى عندما تطلب الأمر شجاعة وحتى عندما كان ذلك محفوفًا بانتقادات كثيرة. لقد آمن بحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها، وعمل على تعزيز التحالف العميق بين الدولتين. سيتم تذكر مساهمته ونشاطه من أجل إسرائيل لسنوات عديدة قادمة".

وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نعاه بالإنجليزية وقال: "اليوم فقدت إسرائيل أحد أعظم أصدقائها. السيناتور ليندسي غراهام وقف إلى جانب إسرائيل ليس لأنه كان سهلاً، بل لأنه كان يؤمن أن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله. دعمه غير المشروط، وشجاعته ووضوحه الأخلاقي أكسبوه تقدير ملايين الإسرائيليين. دولة إسرائيل ستتذكر دائماً صداقته والتزامه الثابت بأمننا".

رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني شومرون، يوسي دجان ودّع: "كان مُحبًا حقيقيًا لإسرائيل ومثاليًا. إنسان كان يؤمن، من منطلق إيمانه المسيحي، بأن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض إسرائيل، وعمل لعشرات السنين من أجل دولة إسرائيل وتعزيز العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. من يبارك شعب إسرائيل فهو مبارك، وقد بارك شعب إسرائيل من كل قلبه، دون توقف".

"لم يتردد غراهام في مواجهة أي شخص، حتى رئيس الولايات المتحدة، عندما كان الأمر يتعلق بأمن دولة إسرائيل. كان يعتبر إخضاع النظام الإيراني والبرنامج النووي الإيراني، وضمان وجود إسرائيل - مهمة حياته. لقد فقد العالم المتنور شخصية قدوة، وحدث فراغ كبير في قاعدة المعسكر المشترك للعالم المتنور على جانبي المحيط. سيتعين علينا - في الولايات المتحدة وإسرائيل - أن نعمل بجد كبير لسد هذا الفراغ الذي نشأ. ليكن ذكره مباركاً"