إسرائيل تفاجأت بإلغاء الهجوم.. مخاوف من تآكل قوة الردع في مواجهة إيران

في جهاز الأمن في إسرائيل يشعرون بالإحباط من تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ألغى الهجوم الواسع الذي كان مخططًا له في نهاية الأسبوع الماضي - هكذا أفاد هذا المساء (الأحد) المحلل العسكري للقناة العبرية يوسي يهوشع. في الوقت نفسه، هناك تخوف من أن تصرفاته تضر بالردع الأمريكي وكذلك بردع إسرائيل.

في جهاز الأمن يفهمون أن ترامب لم يرغب بأن تنضم إسرائيل للهجوم، لكنهم رفعوا حالة التأهب خشية أن إيران ستفتح بضربة مفاجئة. في هذه الأثناء، ناقشت إسرائيل ما إذا كان يجب شن هجوم استباقي أو انتظار الولايات المتحدة والانضمام إذا تعرضت لهجوم.

التقديرات في إسرائيل هي أن إيران ستحاول جر الولايات المتحدة إلى مواجهة أخرى، وأن ترامب سينفذ في النهاية تهديداته. في هذه الأثناء، وبعد يوم من الهدوء، يزداد شعور الأمن الإيراني قوة.

في وقت سابق اليوم أُفيد في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ليس كل دول الخليج تدفع باتجاه تهدئة الوضع مع إيران. بعضها، مثل الإمارات العربية المتحدة، ضغطت في الأيام الأخيرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إجراء أكثر حزمًا ضد الجمهورية الإسلامية.

قدّر متابعون مطلعون على التفاصيل أن الحرس الثوري لن يتنازل حتى تصعّد الولايات المتحدة خطواتها، تسيطر على المضيق وربما حتى تدرس تنفيذ عمليات برية. كما ورد أنه إذا فشلت الدبلوماسية - في الحرس الثوري يدرسون تنفيذ هجمات استباقية.

في الوقت نفسه، تتواصل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما سجل الوسطاء تقدماً جديداً في خطة فتح مضيق هرمز، وضغطت بعض دول الخليج على الرئيس لدفع الحوار مع طهران. قدم الوسطاء القطريون أمس لإيران اقتراحاً جديداً لفتح مضيق هرمز. وقد رد الدبلوماسيون الإيرانيون بشكل إيجابي على ذلك، مما أثار الآمال في أن يكون هناك احتمال قريب للتوصل إلى تسوية، بحسب الوسطاء.

أفيد أيضًا أنه قبل ساعات قليلة فقط من إعلان ترامب، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مكالمة هاتفية معه وحثه على إجراء حوار من أجل تقليل التصعيد في المنطقة. كما طلب ولي العهد توضيحات بشأن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران وبشأن الهجمات المخطط لها.