نشر أول: قضية إقامة التطبيع مع السعودية طُرحت على جدول الأعمال خلال زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل نشر هذا المساء (الأربعاء) لأول مرة تفاصيل جديدة عن الجهود لإدراج التطبيع مع السعودية – في الاتفاق الأمريكي الذي يسمح لها بامتلاك برنامج نووي مدني.

علمت i24NEWS أن إسرائيل تمارس في الأيام الأخيرة ضغوطًا كبيرة على الإدارة الأمريكية بهدف تضمين قضية التطبيع مع السعودية ضمن التفاهمات حول الاتفاق النووي المدني.

وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع، من وجهة نظر رئيس الحكومة - الأمر لا يتعلق بخطوة استراتيجية فقط، بل أيضًا بهدف سياسي مهم. ووفقًا لتلك المصادر، يقول نتنياهو في محادثات مغلقة إنه يرغب في "تحقيق الشيء الكبير التالي" - اتفاق تطبيع مع السعودية، قبل الانتخابات.

كما ذُكر، قضية البرنامج النووي المدني السعودي أُثيرت أيضًا في اجتماع نتنياهو وترامب، وحسب تصريح مسؤول سياسي رفيع، فإن ترامب هو الذي ربط بين هذا الموضوع وبين توسيع اتفاقيات أبراهام، "وهذا أمر جيد".

نتنياهو نفسه ألمح إلى ذلك قبل مغادرته إلى واشنطن، عندما قال إن أحد أهداف زيارته هو "توسيع دائرة السلام". توسيع اتفاقيات إبراهيم هو أحد الأهداف الرئيسية لسياسة ترامب الخارجية، وفي القدس يحاولون استغلال هذا الطموح. علاوة على ذلك، لا يزال الرئيس ترامب يحلم بالفوز بجائزة نوبل للسلام، وتحقيق هذا الهدف قد يساعد بشكل كبير في فرصه.