رفض خليجي وأمريكي لخطة إدارة مشتركة بين ايران وعمان لمضيق هرمز

تشهدُ دولُ الخليجِ حالةَ استياءٍ متزايدةً تجاهَ سلطنة عُمان، على خلفيةِ تقاريرَ تحدثتْ عن تعاونٍ محتملٍ معَ إيران لإدارةِ مضيقِ هرمز بشكلٍ مشتركٍ وفرضِ رسومٍ على حركةِ الملاحةِ البحريةِ.

وبحسبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ، فإنَّ عدداً من الدولِ الخليجيةِ، إلى جانبِ الولايات المتحدة، عبّرتْ عن رفضٍ واضحٍ لأيِّ ترتيباتٍ تمنحُ طهرانَ دوراً مباشراً في إدارةِ المضيقِ الحيويِّ الذي تمرُّ عبره نسبةٌ كبيرةٌ من صادراتِ النفطِ العالميةِ.

وأشارَ دبلوماسيٌّ من إحدى الدولِ الوسيطةِ لهيئة البث الرسمية "كان" إلى أنَّ التفاهماتِ الجاريةَ بينَ واشنطنَ وطهرانَ تتضمنُ إبقاءَ مضيقِ هرمز مفتوحاً أمامَ الملاحةِ الدوليةِ دونَ قيودٍ، مؤكداً أنَّ الوسطاءَ حاولوا خلالَ محادثاتٍ عُقدتْ في الدوحة إقناعَ الجانبِ الإيرانيِّ بإعادةِ الوضعِ في المضيقِ إلى ما كانَ عليهِ قبلَ التصعيدِ الأخيرِ.

وتأتي هذهِ التطوراتُ وسطَ تقاريرَ عن تقاربٍ محتملٍ بينَ الولايات المتحدة وإيران، بالتزامنِ معَ تصاعدِ الانتقاداتِ الأميركيةِ تجاهَ سلطنة عُمان، التي تُتهمُ بالمساعدةِ في بلورةِ آليةِ إدارةٍ مشتركةٍ للمضيقِ معَ طهرانَ.

ويُعدُّ مضيقُ هرمز واحداً من أهمِّ الممراتِ البحريةِ في العالمِ، إذْ يمرُّ عبره جزءٌ كبيرٌ من صادراتِ النفطِ والغازِ القادمةِ من دولِ الخليجِ إلى الأسواقِ العالميةِ، ما يجعلُ أيَّ تغييرٍ في آليةِ إدارتهِ موضعَ حساسيةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ كبيرةٍ.