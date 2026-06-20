إيران تدعو لشراكة اقتصادية وأمنية مع السعودية ولنظام إقليمي "لا قطبي"

أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي عنايتي استعداد بلاده للعمل مع دول الجوار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، من أجل بناء مستقبل قائم على التعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق الازدهار المشترك، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة صياغة بنية أمنية إقليمية أكثر استقراراً وشمولاً.

وجاء ذلك في مقال رأي نشرته صحيفة “عرب نيوز” السعودية، تناول فيه عنايتي رؤية إيرانية للتطورات الإقليمية عقب اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربات جديدة تقوم على التعاون بدل التنافس.

وطرح السفير الإيراني أربع ركائز أساسية لبناء نظام إقليمي جديد، تبدأ بالانتقال إلى نظام “لا قطبي” يقوم على التعاون المتعدد الأطراف بين دول المنطقة على أساس المساواة وعدم الإقصاء، بعيداً عن منطق المحاور والصراعات.

وأوضح أن الركيزة الثانية تتمثل في إعطاء الأولوية للحلول السياسية لمعالجة أزمات المنطقة، وعدم حصر الجهود في تداعيات الصراعات الأخيرة فقط، داعياً إلى مقاربات شاملة تحقق تسويات طويلة الأمد.

وأشار عنايتي إلى أن الركيزة الثالثة تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وتوسيع التجارة البينية، وتقوية الشراكات التنموية باعتبارها عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار.

أما الركيزة الرابعة فتقوم على مفهوم “المصير المشترك”، مؤكداً أن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تحقيق الاستقرار في دولة على حساب أخرى، ما يستدعي إطاراً شاملاً يضمن مشاركة جميع الدول في صنع الأمن والاستفادة من نتائجه.

وفي السياق ذاته، رحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء العمليات العسكرية، مؤكداً تطلع المملكة إلى اتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة، فيما تواصل السعودية دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار وحماية أمن الممرات البحرية وحركة التجارة والطاقة العالمية.