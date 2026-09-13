كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الدائرة الإعلامية في حركة حماس، أصدرت في الأيام القليلة الماضية تعميما لوسائل إعلامها من قنوات ومواقع الكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بدعم رواية جماعة أنصار الله الحوثي في هجماته باليمن وكذلك ضد السعودية.

المصادر قالت لـ i24news، إن التعميم شمل إمكانية إجراء لقاءات مع مسؤولين في جماعة الحوثي باعتبارهم الجهة التي كانت تقف باستمرار مع غزة خلال الحرب، وأن يتم توثيق باستمرار هاشتاق اليمن الصدق، في إشارة لما قدمه الحوثي خلال الحرب من دعم للقطاع بقصف أهداف إسرائيلية بصواريخ باليستية وإطلاق مسيرات.

المصادر بينت أنه طلب من نشطاء المركز الشبابي الإعلامي الخاص بحركة حماس، بأن يساهموا في مجموعات صحفية على الواتساب بدعم أخبار الحوثي ونشر مقاطع الفيديو التي ينشرها أنصار الله، وخاصة مجموعة "سمارت ميديا" التي يديرها مسؤول إعلامي في حماس يدعى وائل أبو عمر، المعروف أنه جمع مبالغ مالية طائلة لحماس خلال الحرب وقدم نفسه كمبادر، لكن الأموال غالبيتها كانت تذهب لحركته.

المصادر ذكرت أن مجموعة سمارت تضم مجموعة كبيرة من الصحفيين ويتواجد فيها قيادات من حماس، كما أن الحركة تعتبرها من أهم منصاتها على الواتساب لتقديم معلومات مضللة أو حقيقية بطرق مختلفة عبر نشطائها كما فعلت في تزييف تقرير عن تقديم نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتذارا لوزارة الصحة بعدما اتهمتها بالفساد خاصة بشأن منح الغزيين التحويلات المرضية اللازمة لسفرهم والتي يتم التلاعب بها بشكل كبير.

وكان الناشط الغزاوي معتز العزايزة كشف في الأيام الأخيرة خلال لقاء معه في بودكاست عبر يوتيوب، أنه كان من ضمن مجموعة سمارت ميديا بداية الحرب وكانوا يتلقون أوامر من يعملون فيها من صحفيين حماس لمهاجمة معارضيها والتركيز على سياسات معينة.

المصادر أشارت إلى أن هناك اهتمام في أوساط قيادة حماس لما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثي، وأن التعليمات تؤكد على ضرورة دعمهم إعلاميا في حملتهم ضد السعودية، ونشر أخبار ينشرها الحوثيون في تلك المجموعات وفي مواقعهم الالكترونية وغيرها، إلى جانب دعم روايات حوثية عن مزاعم اعتقال عناصر في الجيش السعودي.