في إسرائيل لم يتم حتى الآن الرد رسميًا على الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية الذي سيسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. ومع ذلك، يمكن القول إنه في محادثات مغلقة، يعبر عناصر في أجهزة الأمن عن قلقهم من هذا الاتفاق ومن إمكانية أن يسرّع سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط.

إمكانية وجود نووي مدني على الأراضي السعودية كانت لسنوات أحد الشروط الرئيسية التي وضعتها الرياض في إطار المحادثات للتطبيع مع إسرائيل. الآن، من وجهة نظرهم، يحققون هذا الإنجاز حتى بدون أي تقدم نحو إقامة علاقات مع إسرائيل.

في إسرائيل فوجئوا بهذه الخطوة، ولم يكن مسؤولون إسرائيليون كبار على علم بهذه الاتصالات ولم يتم إبلاغهم مسبقًا بتفاصيل الاتفاق. من خرج بالفعل علنًا ضد هذه الخطوة هو رئيس الحكومة الاسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي وصف الاتفاق بأنه "فشل استراتيجي خطير يعرّض أمن إسرائيل للخطر".

كما هو معروف، تم الإبلاغ هذا الصباح أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وافق على اتفاق نووي مدني مع السعودية، سيكون ساري المفعول لمدة 30 عامًا، وبموجبه ستساعد الولايات المتحدة في إقامة مركز لتخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة. نشير إلى أن الاتفاق لم يصبح نهائيًا بعد، وسيحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.