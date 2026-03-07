كيف تنسق إسرائيل والمجموعات الكردية لإضعاف سيطرة إيران على الحدود؟

أفادت وكالة الأنباء رويترز أن إسرائيل تنفذ غارات جوية في غرب إيران لدعم جماعات كردية إيرانية، التي تسعى إلى استغلال النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى للسيطرة على مدن حدودية، بما في ذلك مدينتي أوشنبيه وفيرانشهر.

من هي هذه المجموعات المسلحة؟

يقدّر عدد المقاتلين في هذه المجموعات بين 5,000 و8,000 مقاتل، مزودين بأسلحة خفيفة فقط. وأفاد مصدر إسرائيلي أن إسرائيل لا تتوقع نجاحهم في الإطاحة بالنظام الإيراني، لكن الدعم قد يضعف سيطرة إيران على المناطق الحدودية ويشتت قوات الحرس الثوري.

المخابرات والتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة

توفر المجموعات الكردية المسلحة معلومات استخباراتية عن المناطق الحدودية لإسرائيل وللولايات المتحدة. وتتمتع بعلاقات أقوى مع واشنطن، شملت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزعماء الأحزاب الكردية لمناقشة سبل مواجهة النظام الإيراني.