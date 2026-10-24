السعودية: سقوط شظايا صواريخ حوثية في جدة والطائف ورابغ بعد اعتراضها

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون في اليمن باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تساقطت شظايا في مواقع عدة، شملت جدة والطائف ورابغ.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحوثيين، اليوم السبت، عن شن هجمات استهدفت منشآت نفطية ومطارات سعودية، بما في ذلك منشأة تابعة لشركة "أرامكو" في ينبع، ومصفاة نفط في رابغ، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، أن الهجمات طالت أيضاً مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار نجران، وقاعدة جوية في خميس مشيط.

وفي وقت سابق من يوم السبت، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" -الخاضعة لسيطرة الحوثيين- عن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في اليمن إدانتها للمملكة العربية السعودية على خلفية غارات شُنّت في العاصمة صنعاء.

ووصفت الجماعة ما حدث بأنه "مجزرة" وقعت في حي "عصر" بصنعاء، مشيرةً أيضاً إلى هجوم استهدف مصنعاً للأسمنت في مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

وتأتي هذه الموجة الأخيرة من الهجمات في ظل تحذيرات أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، التي حدّثت يوم الجمعة إرشادات السفر الخاصة بإسرائيل، محذرةً من تزايد خطر وقوع هجمات مسلحة يشنها الحوثيون المدعومون من إيران، ومن احتمالية حدوث تصعيد سريع في الأعمال العدائية على المستوى الإقليمي. ولم يغير هذا التحديث التصنيف العام لإرشادات السفر إلى إسرائيل، الذي ظل عند "المستوى الثالث"، حيث تُنصح الرعايا الأمريكيون بإعادة النظر في السفر إليها نظراً لمخاطر الإرهاب والاضطرابات. كما بقيت مؤشرات المخاطر والقيود المفروضة على السفر إلى مناطق معينة داخل البلاد كما هي دون تغيير.

وفي تحذيرها المتعلق بالنزاع المسلح، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى هجمات سابقة شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات مدنية وبنية تحتية حيوية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتسبب في اضطرابات كبيرة في حركة السفر.