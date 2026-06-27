قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان، اليوم السبت، إن "المفاوضات المباشرة تشكل تنازلات مجانية لإسرائيل"، وتابع"الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، مذلّة وعار وتنازل عن السيادة، وأنه يربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح المقاومة"، وهو ما وصفه بـ"الطرح الخطير جدًا الذي يتجاوز الخطوط الحمراء".

اتهم نعيم قاسم السلطة اللبنانية "بالتخلي عن أوراق القوة التي وفرتها مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، وعن قوة المقاومة وصمودها وتضحيات الشعب اللبناني". مشددًا على أن "أي اتفاق يجب أن ينحصر بجنوب نهر الليطاني وألا يرتبط بأي شأن داخلي لبناني، وخصوصًا ملف السلاح والأمن".

ودعا نعيم قاسم "السلطة اللبنانية إلى التراجع عن الاتفاق"، مؤكدًا على أن "حزب الله سيتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية، لدفع إسرائيل إلى الالتزام بوقف النار والانسحاب من لبنان".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، قد قال ، أمس الجمعة، إن "الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقّع بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يمثّل الخطوة الأولى نحو استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها"، متعهداً بـ"مواصلة العمل حتى إنهاء الاحتلال وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية دون شريك".