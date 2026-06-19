اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة، السلطة السياسية اللبنانية بالخضوع لإسرائيل وأميركا، وبرر النزوح من الجنوب بأنه "مخطط أميركي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لم تتمكن من كسر ثبات قناعات المقاومة أو دفعها نحو الاستسلام"، مشدداً على أن "قوى المقاومة ما زالت حاضرة في الميدان وتتحمل الصعوبات والعقوبات”.

وقال قاسم إن "الخسائر الكبيرة تبقى أهون من خيار الاستسلام"، واضاف"إذا كنا قادرين على النصر فلماذا نستسلم”، وأضاف أن "المقاومة تلتزم بالدستور واتفاق الطائف، وتعمل ضمن إطار الوحدة الداخلية"، مؤكداً أن "خيارها كان دائماً تحرير الأرض وتوجيه السلاح نحو الاحتلال".

ومن جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، إن"السيادة تعني أن الدولة وحدها صاحبة القرار في الحرب والسلم" وتابع"لن نساوم على أي شبر من أراضينا ولن تتهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها"

تفاصيل: https://shehabnews.com/p/158764

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت عن مصدرين في حزب الله قولهما، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "الحزب طبق وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (الرابعة بالتوقيت المحلي)". وأضاف المصدران أنه "بمجرد أن تلقينا نبأ وقف إطلاق النار التزمنا به من جانبنا".