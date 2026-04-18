أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل الرقيب الاحتياطي باراك كالفون، 48 عامًا، وهو جندي في اللواء 7056 التابع للواء 226، في معركة جنوب لبنان. وأُصيب جنديان آخران بجروح متوسطة، بينما أُصيب ثالث بجروح طفيفة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن "الانفجار لم يكن عن بُعد، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث. وقد تلقى الجنود المصابون الإسعافات الأولية في الميدان، وتم إجلاؤهم بشكل نهائي لتلقي العلاج في المستشفى. وواصلت القوات عملياتها في المنطقة لتدمير البنية التحتية والقضاء على المسلحين".

وكان جنود الاحتياط في الكتيبة 7056، التابعة للواء 226، قد نفذوا أمس عمليات تفتيش في مبنى بقرية جابين في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بحثًا عن أسلحة. وخلال عمليات التفتيش، انفجرت قنبلة تابعة لحزب الله داخل المبنى، ما أسفر عن استشهاد الرقيب الاحتياطي باراك كالفون وإصابة ثلاثة مقاتلين آخرين.